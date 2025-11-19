¿Bajó? Cotización del dólar en Venezuela HOY 19 de noviembre, según Banco Central de Venezuela

El medio de comunicación BBC, realizó una recopilación de información para dar una idea acerca de la capacidad militar con la que cuenta Venezuela actualmente, y que sería de vital importancia para poder defenderse frente a los potenciales ataques de EE.UU., sin embargo, el resumen general que se estableció, es que ‘El ejército es una sombra de lo que fue’.

Hasta el momento se ha evidenciado un despliegue militar por parte de Estados Unidos en el Caribe, que no se evidenciaba desde 1989, y, de igual forma, Venezuela se ha visto en la obligación de transportar tropas y desplegar toda su fuerza terrestre, aérea, marítima y armamentística, según ha asegurado su el ministro de Defensa, Padrino López.

Lea también: Nicolás Maduro dice estar dispuesto a hablar “cara a cara” con su homólogo Donald Trump

¿Con qué cuenta Venezuela para defenderse?

La BBC asegura que Venezuela contaría con un número de tropas cercano a 120.000 activos, que si bien puede ser un número más alto, estos militares no se encontrarían entrenados, y muchos de ellos, no sabrían manipular armas. Por otro lado, se estableció que contarían con algunos aviones de combate avanzado, sin embargo, solamente uno o dos estarían funcionando.

En cuanto a la posesión de misiles, Maduro habría asegurado que contaban con 5.000 misiles de fabricación rusa para defensa aérea de corto alcance y mediana altitud, además, contarían con drones de ataque de fabricación venezolana, lanchas de ataque rápido iraníes y sistemas de misiles terrestres.

A pesar de todo esto, se asegura que gran parte de su armamento habría sido vendido o entregado por Rusia, dado que su antigüedad y su tecnología, no serían de alta efectividad en la actualidad. Por tanto, se aseguró que si bien Venezuela cuenta con una red de defensa, esta podría ser fácilmente neutralizada por parte de Estados Unidos.

Le podría interesar: Trump da luz verde a conversaciones con Maduro en medio de la creciente tensión en el Caribe

Precio del dólar en Venezuela HOY

El precio del dólar estadounidense, como ya es cotidiano, se fortaleció nuevamente frente al Bolívar venezolano, viéndose reflejado en otro repunte de su precio. De este modo, el valor de la divisa norteamericana, cada día ha ido aumentando su máximo histórico.

Para el día de hoy, 19 de noviembre, el precio del dólar en Venezuela, según el Banco Central, sería de $237,7505 bolívares por cada dólar estadounidense. Con este valor, el precio del dólar actualmente representaría el 182% del salario mínimo mensual.

Le podría interesar: Maduro dice que Venezuela no será la Gaza de Suramérica en plena tensión con EE.UU.

Precio de otras divisas en Venezuela

Adicionalmente al precio del dólar, en la página web del Banco Central de Venezuela se encuentran los precios de las divisas nacionales de otros países con los que Venezuela mantiene relaciones, y son los siguientes:

Euro: $275,8143 bolívares (Subió).

$275,8143 Yuan chino: $33,4501 bolívares (Subió).

$33,4501 Lira turca: $5,6152 bolívares (Subió).

$5,6152 Rublo ruso: $2,9326 bolívares (Bajó).

Lea también: Colombiana denuncia que no tiene noticia de su hijo capturado hace 10 años en Venezuela

Precio del dólar en Colombia HOY

El precio de la divisa estadounidense, presentó una nueva disminución respecto al precio de apertura establecido el día de ayer, sin embargo, si se toma de referencia el precio de cierre del día anterior, se entendería como un aumento. Recuerde que el día de ayer, la diferencia entre los valores de apertura y de cierre fue de un valor cercano a los $50 pesos colombianos.

Según esto, y con base en la información presentada en la página web del Banco de la República, el precio del dólar para hoy, 19 de noviembre, es de $3.737 COP. Esto, sería una disminución de $27 pesos frente al valor de apertura anterior, sin embargo, sería un aumento de $15 pesos respecto al valor de cierre establecido para el día de ayer.

Conozca más información aquí: ¿Continúa cayendo? Cotización oficial del dólar en Colombia para HOY, 19 de noviembre, según Banrep