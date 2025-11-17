Trump da luz verde a conversaciones con Maduro en medio de la creciente tensión en el Caribe

El presidente estadounidense Donald Trump habló brevemente sobre la posibilidad, que aún no descarta, de entablar conversaciones con el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, en medio de su despliegue militar en el Caribe.

“Podríamos tener algunas discusiones con Maduro, y ver qué resulta de ello”, dijo Trump a los periodistas en el aeropuerto internacional de Palm Beach, en Florida. “A ellos les gustaría hablar”, añadió.

#MUNDO | El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dice que podría establecer conversaciones con Venezuela, en medio de la creciente tensión en el Caribe por el despliegue militar estadounidense que atacó hoy a una nueva embarcación que presuntamente transportaba narcóticos… pic.twitter.com/oTcwQexq84 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 17, 2025

Trump habló justo después del anuncio del Departamento de Estado de EE.UU. sobre designar, a partir del 24 de noviembre, como organización terrorista extranjera al Cartel de los Soles, un grupo al que Washington aún vincula con Maduro como su líder, cuyo Gobierno afirma que es “un invento”.

El presidente estadounidense reconoció, cuestionado por la prensa, que esta designación “permite” que Washington ataque los activos de Maduro o infraestructura dentro de Venezuela, pero matizó que él no ha dicho que lo hará.

“Nos permite hacer eso, pero no hemos dicho que vamos a hacer eso, y podríamos discutir (con Venezuela)”, aseguró.

El anuncio de las discusiones con Maduro ocurre tras reportes de la prensa estadounidense en octubre sobre presuntas negociaciones que el Gobierno de Venezuela habría buscado con la Administración Trump.

Sus declaraciones también se producen horas después de la llegada al Caribe, este domingo, del portaaviones USS Gerald R. Ford, el más grande de la flota estadounidense, como parte del despliegue militar que ha ordenado en la región.

Además, Estados Unidos anunció este domingo la destrucción de otra embarcación que supuestamente transportaba drogas en el océano Pacífico, donde mató a tres hombres a bordo a los que acusó de “narcoterroristas”, con lo que suman 21 bombardeos similares y más de 80 muertos desde septiembre.

“Tenemos gran apoyo porque todo es sobre drogas. Bueno, en el caso de Venezuela, es sobre drogas y es también sobre miles, cientos de miles de personas que arrojaron a nuestro país, y algunos son miembros de la pandilla Tren de Aragua. Algunos, muchos son narcotraficantes, algunos son asesinos”, sostuvo.