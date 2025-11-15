Venezuela conforma 260 mil grupos de calle para defender al país: Maduro convoca vigilia permanente

Venezuela juramentó a unos 260 mil “Comités Bolivarianos de Base Integral”, que son grupos de trabajo conformados en cada calle del país para defender “cada centímetro” del territorio nacional en medio de las tensiones crecientes por el despliegue militar estadounidense en el Caribe.

Justamente, en respuesta a la anunciada reanudación de ejercicios militares del país gobernado por Donald Trump en Trinidad y Tobago, el presidente Nicolás Maduro convocó vigilia y movilización permanente en las calles de seis regiones del oriente.

“Una vez más convocó a todo el pueblo de los estados orientales, desde el sur de Bolívar, Delta Amacuro, Monagas, Sucre, Anzoátegui, Nueva Esparta en perfecta fusión popular-militar-policial a establecer una vigilia y una marcha permanente en las calles con la bandera de Venezuela en alto”, dijo Maduro desde Caracas en un acto público en el que anunció la creación de estos grupos.

#MUNDO | El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, establece la creación de los Comités Bolivarianos de Base Integral, que son unos 260 mil grupos de trabajo de calle que tendrán la misión de defender el territorio en medio de las tensiones por el despliegue militar de EE. UU.… pic.twitter.com/ul3Ct4S6LS — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 15, 2025

Por otro lado, Maduro calificó como “irresponsables” los ejercicios militares de Estados Unidos en el país del Caribe, que denunció que prestó sus aguas frente al estado de Sucre para amenazar a Venezuela.

“El pueblo de Trinidad y Tobago verá si sigue soportando que utilicen sus aguas y su tierra para amenazar gravemente la paz del Caribe”, aseguró.

Venezuela completa tres meses en permanente movilización militar en respuesta al despliegue naval y aéreo que, desde agosto, mantiene Washington en el Caribe, donde ha atacado una veintena de presuntas “narcolanchas” en aguas internacionales cercanas al país sudamericano.

Grupos de calle en Venezuela para defenderse frente al despliegue militar estadounidense

Durante la jornada en la que se estableció la creación de los Comités Bolivarianos de Base Integral (CBBI), hubo movilizaciones en Caracas y en distintas regiones de la nación, encabezadas por dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y autoridades del chavismo, como el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, en Maracaibo, capital del estado Zulia, fronterizo con Colombia.

“El mundo anda como loco, el mundo anda en guerra, en guerra militar, en guerra económica, en guerra psicológica, y quieren aplicarnos todas esas guerras sobre Venezuela. Allá al frente, en el mar Caribe, han querido amenazarnos porque creen que con la amenaza nos vamos a dividir”, dijo Rodríguez.

Al mismo tiempo, en el estado costero de La Guaira, el ministro de Interior, Diosdado Cabello, juramentó a los integrantes de los CBBI, a quienes hizo un llamado a “estar listos para acudir al llamado a la hora que sea, cuando sea y como sea” en caso de “una acción contra el país”.

El también secretario general del PSUV explicó que el presidente Maduro ordenó celebrar esta jornada para convocar a “las bases del partido para que tomen decisiones y organicen la estructura para enfrentar a cualquier enemigo”.

Los simpatizantes del oficialismo que se encontraban en el acto se comprometieron con la consolidación de los comités “como la fuerza principal” del chavismo y con garantizar una “patria libre, soberana e independiente”.

“Que lo sepa el imperialismo, que lo sepan sus aliados, que nosotros venceremos”, agregó Cabello.

El PSUV denunció que EE. UU. busca “desencadenar acciones violentas y sembrar un conflicto” en el Caribe con la operación militar ‘Lanza del Sur’, anunciada el jueves por Washington, en lo que parece elevar la presión de la Administración de Trump sobre Venezuela y Colombia.

En Caracas, Maduro afirmó que “el Gobierno de Estados Unidos pretende bombardear e invadir a un pueblo cristiano, nuestro pueblo, ¿qué es eso? (...) ¿ustedes quieren venir a matar a un pueblo cristiano aquí en América del Sur?”.