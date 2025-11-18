Trump anunció que colombianos con boletas para el Mundial tendrán facilidad para obtener la VISA

Desde el pasado miércoles 12 de noviembre, miles de personas alrededor del mundo han sido notificadas por la FIFA como grandes favorecidas para acceder a la compra anticipada de boletas para el Mundial de fútbol que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá en el año 2026; esta fase de venta es la segunda que viene aperturando el máximo ente del fútbol.

La actual fase 2 tuvo sus comienzos a finales del mes de octubre, cuando la FIFA avisó que todos los interesados debían inscribirse y luego esperar a ser favorecidos por un sorteo aleatorio en el que se tendrían en cuenta algunos factores tales como la nacionalidad, sedes de interés y equipos a seguir; además, de acuerdo a la información que comparte la Federación a través de su página web, todavía se siguen habilitando ventanas de venta para aquellos aficionados que no han recibido un mensaje positivo.

Ante la alta demanda de las entradas para los partidos del Mundial, la FIFA habilitará una última fase de venta a partir del 5 de diciembre, día en que se realizará el sorteo oficial y en el que cada participante conocerá a sus rivales; no obstante, esto implicará una mayor demanda por parte de los seguidores, por lo que conseguir una entrada será, a priori, mucho más difícil.

¿Qué pasa si no tengo VISA americana y quiero ir al Mundial?

En Colombia, las citas para obtener una visa americana han sido toda una odisea, pues es casi imposible solicitar una a día de hoy y que sea otorgada antes de la cita mundialista, esto ha hecho que algunos aficionados colombianos desistan de sus deseos por asistir a la cita mundialista, sin embargo, en las últimas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo un anuncio que devuelve la esperanza a todos los hinchas de la ‘tricolor’.

Desde la Casa Blanca y en compañía del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, Donald Trump presentó el sistema “FIFA Pass”, el cual permitirá que cualquier aficionado que tenga entradas para la Copa Mundial pueda obtener citas prioritarias para realizar el trámite del visado.

FIFA ticket holders coming from abroad for the 2026 World Cup in the US will get "prioritized" appointments for visas, President Trump said. The so-called "FIFA Pass" system will fast track those visa interviews for the ticket holders with help from the State Department. pic.twitter.com/4GwfNzXaeD — New York Post (@nypost) November 18, 2025

¿Si no estoy inscrito en la fase 2 de venta qué puedo hacer?

Quienes deseen aplicar a los beneficios que ofrecerá el sistema “FIFA Pass” tendrán que comprar entradas para partidos con sede en Estados Unidos, para ello, solo queda la oportunidad de salir favorecido en la fase 3 de venta, pues es imposible inscribirse a la fase 2 en este momento.

Como se mencionó, la fase 3 de venta comenzará el próximo 5 de diciembre, posterior al sorteo de la fase de grupos de la cita mundialista en la ciudad de Washington. Por ahora se desconoce en qué sedes jugará la Selección Colombia el Mundial, pero se rumorea que Miami podría ser una de las ciudades que albergue uno o dos encuentros, por lo que tener VISA americana es casi una obligación.

¿Cuánto valen las boletas para ir al Mundial 2026? Precio en pesos colombianos

De acuerdo a información de la FIFA, los boletos tendrán un costo que oscila entre los $60 dólares y los $6.710 dólares para el partido de la gran final, es decir, entre $240.000 COP y $27′000.000 COP, no obstante, el máximo ente del fútbol confirmó que los precios tendrán una modalidad similar a la que se manejó en el Mundial de Clubes que se disputó en Estados Unidos este año 2025.

Durante el certamen de clubes, la FIFA emitió unos precios iniciales, pero de acuerdo a la demanda de estos mismos, fue disminuyendo los costos a medida que se acercaban los compromisos, de esta manera, en la previa del torneo, había tiquetes que oscilaban los $100 dólares y terminaron a un valor de tan solo $10 dólares; a pesar de esto, hubo partidos que contaron con una baja asistencia.

Aunque la FIFA confirmó que los valores pueden variar, se prevé que, al igual que sucedió en Qatar 2022 y otras ediciones de la Copa del Mundo, los boletos se vendan sin ningún contratiempo.

Paquetes VIP que ya están a la venta

En la página oficial de la FIFA ya puede adquirir los boletos y paquetes ‘Hospitality’ para los partidos del Mundial, estos los podrá adquirir de acuerdo a la sede que el usuario elija, no obstante, los costos de estos son mucho más altos y están diseñados exclusivamente para personas con grandes ingresos:

Los precios en pesos colombianos por partido van desde los $5′000.000 COP y van hasta los $13′000.000 COP, por cada boleta, esto varía de acuerdo al país, estadio y ronda que se esté disputando.

Además, ya se encuentran disponibles los paquetes ‘Hospitality’:

Pitchside Lounge

VIP

TROPHY LOUNGE

Champions Club

FIFA PAVILION

Los costos de estos paquetes, que incluyen hasta cinco partidos, pueden llegar hasta los $70′000.000 COP.