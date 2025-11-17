Alemania y Países Bajos, clasificadas al Mundial 2026: Repase la lista actualizada

Alemania y Países Bajos, clasificadas a la Copa del Mundo 2026 / Getty Images.

La Selección de Alemania confirmó su vigesimoprimera participación en una Copa del Mundo tras golear 6-0 a Eslovaquia en la última fecha del grupo A, por las Eliminatorias Europeas, con anotaciones de Nick Woltemade, Serge Gnabry, un doblete de Leroy Sané, Ridle Baku y Assan Ouédraogo.

Países Bajos, de manera simultánea, firmó su decimoprimera clasificación al Mundial, después de adueñarse de la cima del grupo G, tras la victoria 4-0 ante Lituania, gracias a las definiciones de Tijjani Reijnders, Cody Gakpo, Xavi Simons y Donyell Malen.

Tabla de posiciones HOY de Eliminatorias Europeas

Selecciones clasificadas al Mundial 2026

La primera edición del Mundial de fútbol, con 48 selecciones, ya tiene a 34 clasificados, después de las victorias de Alemania y Países Bajos, quienes se unieron a Inglaterra, Francia, Croacia, Portugal y Noruega, como la representación europea en la cita global.

James Rodríguez, dentro de los mejores jugadores del Mundial 2026

Vea la lista completa de países asegurados en la próxima Copa del Mundo:

Anfitriones (3): Canadá, Estados Unidos y México.

Asia (8): Arabia Saudí, Australia, Catar, Corea del Sur, Irán, Japón, Jordania y Uzbekistán.

África (9): Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Marruecos, Senegal, Sudáfrica y Túnez.

Conmebol (6): Argentina, Brasil, Colombia , Ecuador, Paraguay y Uruguay.

, Ecuador, Paraguay y Uruguay. Europa (7): Inglaterra, Francia, Croacia, Alemania, Países Bajos, Portugal y Noruega.

Oceanía(1): Nueva Zelanda.

Repechaje intercontinental: Nueva Caledonia (Oceanía), Bolivia (Conmebol) y República Democrática del Congo (África).

La Selección Colombia enfrentaría a un reconocido rival europeo en fecha FIFA de marzo

Países en el repechaje europeo

La repesca del viejo continente estará compuesta por 16 selecciones, que serán los segundos de cada grupo en las eliminatorias. Además, 4 equipos vendrán desde la Nations League, y lucharán por 4 cupos en el Mundial, durante marzo de 2026.

Congo elimina a Nigeria e Italia está en duda para el Mundial 2026: Conozca los equipos en Repechaje