Selección Colombia, a prolongar invicto ante Australia: fecha, hora y cómo seguir EN VIVO

Citi Field, de Nueva York, será el escenario donde la Selección Colombia jugará su último partido de 2025 frente a Australia, después de vencer 2-1 a Nueva Zelanda en Chase Center, con anotaciones de Gustavo Puerta y Johan Carbonero.

Desde 1995, el combinado nacional ha enfrentado en cuatro oportunidades al conjunto australiano, y registra un saldo a favor de 2 victorias y 2 empates, con 4 goles a favor y 3 en contra.

La Selección Colombia enfrentaría a campeón mundial en amistoso previo al Mundial

Los dirigidos por el técnico Néstor Lorenzo buscan ampliar la racha positiva a 18 compromisos amistosos sin peder, además de que la última derrota fue en marzo del año en curso, frente a Brasil, hilando 8 encuentros sin caer.

El registro más reciente de ‘La Tricolor’ enfrentando al conjunto asiático, ya clasificado para la Copa del Mundo, fue en 2018, en un pálido empate sin goles.

Jhon Arias sería compañero de figura de Selección Colombia en 2026

En el sorteo de la fase de grupos para la Copa del Mundo, Australia está sembrado en el bombo 3 y podría ser uno de los rivales de la Selección Colombia, que estará en el bombo 2, en la primera ronda.

El valor nominal del plantel colombiano supera ampliamente al de Australia, con una diferencia de 1.147.000 millones de pesos colombianos. Según las cifras de Transfermarkt, ‘La Tricolor’ está valorada en 1.285.142 millones de pesos, mientras que la selección de Australia alcanza los 138.166 millones.

Fecha, hora y dónde seguir Colombia vs. Australia

Daniel Muñoz sobre interés del PSG y el Barcelona: “Sería un sueño poder jugar en un club de estos”

La pelota rodará a partir de las 8:30 pm (hora Colombia) en Citi Field, de Nueva York, y las emociones del partido entre Colombia y Australia se podrán vivir en la transmisión en vivo de El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio, así como el minuto a minuto y la cobertura en directo, en el portal web de caracol.com.co.