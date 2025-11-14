Daniel Muñoz sobre interés del PSG y el Barcelona: “Sería un sueño poder jugar en un club de estos”

Daniel Muñoz, lateral derecho de la Selección Colombia, se ha metido en la historia del Crystal Palace, club londinense con el que se consagró campeón de la FA Cup y de la Community Shield, ambos títulos alcanzados en el presente año.

El desempeño del jugador antioqueño en el equipo inglés lo ha puesto en el mapa de grandes clubes europeos, sonando fuertemente en el próximo mercado de pases para el París Saint-Germain, vigente campeón de la Liga de Campeones, y el Barcelona.

En la rueda de prensa previa al partido amistoso de la Selección Colombia de este sábado ante Nueva Zelanda, Muñoz, quien acompañó a Néstor Lorenzo, fue consultado por esta posibilidad.

“Lo primero, creo que se habla mucho de un club o el otro, si me preguntas a mí, para mí sería un sueño poder jugar en un club de estos, llámese Barcelona, París, Real Madrid, Manchester United. Yo creo que trabajo para eso, día a día me esfuerzo para poder en algún momento llamar la atención de uno de estos clubes, porque para mí es un sueño poder llegar ahí”, comentó al respecto.

El lateral cerró al respecto: “Ahora me concentro en mi club, en poder hacer las cosas bien en el Crystal Palace. Si me preguntas, no tengo información neta que uno de estos clubes me pretenda. El foco está en Crystal Palace, ya veremos cuando se acerque más el mercado de invierno, ahorita concentración total para estos dos partidos con la Selección”.

Daniel Muñoz ha disputado 19 partidos con el Crystal Palace en la presente temporada, registrando dos anotaciones y dos asistencias.