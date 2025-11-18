Personería de Bogotá alerta colapso de Nueva EPS: 2 mil personas no recibieron atención

Bogotá D.C

Continúa la crisis de la salud en el país y Bogotá no está exenta. Desde la Personería Distrital alertaron el colapso operativo de la Nueva EPS que está vulnerando el derecho a la salud de miles de bogotanos.

“Hoy, cerca de 2.000 quejas que se han presentado puntualmente contra esta EPS se enfocan en la falta de entrega de medicamentos y en la disponibilidad para atender citas médicas. Es una cifra que históricamente no tiene precedentes y viene en aumento”, detalló el personero de Bogotá, Andrés Castro.

Entre enero y septiembre de 2025, el ente de control ha documentado exactamente 1.943 quejas de afiliados que no recibieron atención.

Las fallas se presentan principalmente por las demoras en la entrega de medicamentos (49%) y por la alta dificultad de conseguir citas médicas ( 36%).

“Estamos hablando de vidas en riesgo. La Personería hace un llamado para que se adopten acciones inmediatas por parte de la EPS y de la Superintendencia de Salud . La salud de los bogotanos no es un trámite que pueda esperar”, señaló Castro.

Sin medicamentos ni hospitales en Bogotá

La crisis de la Nueva EPS con sus operadores farmacéuticos como Audifarma ha provocado que los pacientes no reciban nunca sus medicamentos o los reciban tarde.

Además, las deudas que acumulan son millonarias por lo que la atención a los usuarios también se ve gravemente afectada. Por ejemplo, hospitales de alta complejidad, como el Hospital de San José , han anunciado la suspensión de servicios a la Nueva EPS.

De acuerdo con datos de la Personería, el 95.3% de las quejas que recibe deben ser escaladas a la Superintendencia Nacional de Salud porque la EPS no responde.