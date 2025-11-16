Exinterventora de Nueva EPS, Gloria Polania, dejó el cargo con 3.552 días de arresto por desacato

Gloria Polanía, quien hasta el viernes pasado fue la interventora de la Nueva EPS

Gloria Polanía, quien hasta el viernes pasado fue la interventora de la Nueva EPS, se fue del cargo con un registro de 1.378 sanciones y 3.552 días de arresto por desacato a tutelas.

El dato aparece consignado en un documento expedido por la Nueva EPS en respuesta a un derecho de petición interpuesto por el representante a la Cámara del Centro Democrático, Andrés Forero.

El documento dice que, de ese total de sanciones, 396 casos “ya cuenta con cumplimiento de fallo por parte de la Nueva EPS, lo cual ya fue informado a los diferentes despachos judiciales”.

Nueva EPS argumenta que está a la espera de la revocatoria o inaplicación de las sanciones. En el resto de los casos dice, están trabajando en la gestión y prestación efectiva de los servicios ordenados en favor de los usuarios para reportarlo a los jueces de la República.

