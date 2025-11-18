Los ríos Magdalena y Cauca a su paso por Caldas presentan altos niveles, autoridades tomarán medidas

Manizales

El río Magdalena a la altura del municipio de La Dorada está en 3.60 metros, siendo un nivel alto, pero sin riesgo de inundación, pese a que en las partes altas ha llovido. Además, las precipitaciones han causado varias emergencias en el puerto caldense, así lo reporta Mateo Valencia, comandante del Cuerpo de Bomberos del municipio.

“Por fortuna no tenemos familias afectadas por inundaciones, sin embargo, en la vía que comunica a la vereda La Atarraya tuvimos un pequeño derrumbe. Con la oficina de gestión del riesgo visitamos varios sectores para registrar lo ocurrido. Tenemos los afluentes hídricos como el río Pontoná con alto nivel, al igual que el río Magdalena, a pesar de que ha llovido en Cundinamarca y Tolima, no hemos declarado ninguna alerta temprana ni alerta amarilla”.

Por otra parte, el río Cauca tiene un alto nivel a su paso por los departamentos de Caldas y Risaralda, ya que los afluentes del occidente caldense han bajado turbios, según indica Hernando Morales, comandante de bomberos Irra, Risaralda.

“Se ven las corrientes rápidas, es importante tener en cuenta que en este corregimiento desembocan otros ríos que como La Esmeralda, Chinchiná y Opiramá, los cuales presentan variabilidad en sus niveles y eso ha hecho que el río Cauca esté inestable incrementando su nivel, pero sin peligro de que se salga de su caudal”.

Los organismos de socorro y autoridades municipales están pendientes de cualquier novedad del nivel de los ríos, puesto que en poblaciones cercanas a Caldas, como en Puerto Boyacá, declararon la alerta amarilla por el aumento del río Magdalena y cerca de allí, en Puerto Triunfo (Antioquia), hubo inundaciones en el casco urbano y zona rural.