El Alcalde de Manizales cuestiona que haya un solo proponente para construir la etapa I de Aerocafé

Manizales

El mandatario de la ciudad de Manizales, Jorge Eduardo Rojas, expresó que no es positivo que haya un solo proponente para construir la etapa I o Lado Aire del proyecto Aeropuerto del Café en Palestina (Caldas), ya que pasar de seis entidades precalificadas a una “dejan un manto de dudas”.

“No me gusta que tengamos un solo proponente. Hace unos meses, supuestamente, habían como cuatro listos, cambiaron las reglas y solo hay uno, eso me deja un manto de dudas, yo espero que la contraloría y, si es del caso, que la fiscalía investigue y, si se dio bien, pues maravillo”, manifestó el alcalde Rojas.

El mandatario de los manizaleños es optimista en que se construirá la terminal aérea. “Yo no tengo nada contra el consorcio, de hecho los conozco cuando estuve en el Ministerio de Transporte, la familia BIM tenía apps en la costa y conozco los Solarte, nada malo que decir de ninguno, pero que sea un solo proponente, no me gusta, no me huele bien”.

Agrega que desde la Alcaldía de Manizales harán supervisión financiera y técnica detallada al respecto para verificar que la ejecución sea correcta y a tiempo. Cabe recordar que el pasado 13 de noviembre se cerró la convocatoria pública, de la cual solo un oferente se postuló y fue Consorcio Aeropuerto del Café SK.