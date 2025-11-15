Hombre condenado por homicidio en Manizales, amenaza en una audiencia a familiares de la víctima

Manizales

Se trata de Yomar Eduardo Correa Medina, alias ‘Marra’, quien fue condenado a 46 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas. El hombre es señalado de ser el coautor del asesinato de Mateo Espinosa Gutiérrez, de 24 años, en un barrio en la capital caldense.

Luego de las investigaciones y de las pruebas halladas que vinculan a Correa Medina en el hecho, las autoridades lo capturaron y en la audiencia de lectura de sentencia realizada por el despacho 003 de la Sala Penal del Tribunal Superior de Manizales, amenazó con asesinar a los hijos de la víctima por delatarlo y acusarlo de ser el principal responsable.

“Doctora, revise mis antecedentes, yo mismo hago las cosas y las acepto, yo a ese sapo hijue*** no lo maté, usted cree que yo le disparo y luego le digo a alguien que lo remate, no, doctora. Yo he aceptado homicidios y lo he hecho, pero en este caso no es así, por lo que veo, perdí mi apelación”, manifestó en audiencia Yomar Eduardo.

La magistrada, le explica al acusado que contra esa decisión procede el recurso extraordinario de casación y será el abogado defensor quien cuente con los términos para interponerlo, cuando alias ‘Marra’ la interrumpe y dice: “Que se cojan duro, que les voy a matar a los hijos y a los nietos, sapo hijue***, ya sabe, usted sabe que yo no lo maté”, de esa forma terminó la audiencia.

¿Cómo sucedieron los hechos?

De acuerdo con las autoridades, alias ‘Marra’ y alias ‘Negro’, los dos asesinos, tuvieron conflictos con ‘Nacho’, la víctima fatal, por supuestas deudas por tráfico de drogas. Se conoció que Yomar Eduardo Correa Medina, también habría herido a un hermano del joven asesinado, con quien, presuntamente, tenía cuentas pendientes.

Por este motivo, ambos sujetos llegaron hasta la vivienda de la víctima y allí le propinaron varios disparos en sus piernas, espalda y cabeza acabando con su vida.