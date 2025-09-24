Por tercera vez, Consejo de Estado ratifica nulidad de elección de Juan Daniel Oviedo como concejal

Juan Daniel Oviedo renunció al Concejo de Bogotá para ir por firmas a la Presidencia de la República.

El Consejo de Estado en una sentencia del 18 de septiembre de 2025 volvió a pronunciarse sobre la elección del actual precandidato presidencial, Juan Daniel Oviedo como concejal de Bogotá para el periodo 2024-2027.

En una primera determinación, la corporación confirmó un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca (TAC) que negó la solicitud de tumbar su investidura como concejal de la capital.

No obstante, en ese mismo fallo, el Consejo de Estado, aclara que al tratarse de cosa juzgada, prima el fallo del 26 de junio de la Sección Quinta que anuló su elección.

“PRIMERO: DECLARAR probada de oficio la excepción de cosa juzgada en relación con el elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura prevista en el numeral 2 del artículo 55 de la Ley 136 de 1994, por la inhabilidad señalada en el numeral 3 del artículo 43 ibidem. En consecuencia, ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia proferida el 26 de junio de 2025 por la Sección Quinta del Consejo de Estado, en el proceso de nulidad electoral con radicado núm.: 25000-2341-000 2024-00284-01″, indica la providencia.

¿Cual es el lío que sacó a Juan Daniel Oviedo del Concejo de Bogotá?

El Consejo de Estado confirmó, en una sentencia del 26 de junio, la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que declaró la nulidad del acto electoral mediante el cual se designó a Juan Daniel Oviedo como concejal de Bogotá para el período 2024-2027.

Con ponencia del magistrado Óscar Dimaté, se encontró que Oviedo incurrió en causal de inhabilidad por haber celebrado un contrato con una entidad pública dentro del año anterior a su elección.

En concreto, suscribió un contrato de arrendamiento con el Fondo Nacional de Garantías el 20 de junio de 2023, dentro del período inhabilitante.

Dicho contrato se ejecutó en Bogotá y representó una contraprestación económica en su favor, configurando el interés exigido para la inhabilidad.