Localidad de Kennedy en Bogotá adelanta consejo de seguridad por recientes hechos de orden público

Bogotá D.C

En menos de 24 horas, la localidad de Kennedy, ubicado en el sur de la ciudad vivió dos hechos de orden público que prendió las alarmas: la detonación de una granada que dejó dos personas muertas y el linchamiento a muerte de un conductor que atropelló a varias personas.

Debido a esta situación, la alcaldesa de esta localidad, Karla Marín Ospina , anunció que se adelanta un consejo de seguridad con las autoridades competentes para examinar las circunstancias de estos hechos.

“Justamente hoy empatamos con un consejo de seguridad donde estos serán unos de los temas a tratar”, indicó Marín.

Al final del consejo de seguridad, las autoridades dieron a conocer las medidas que se han llevado a cabo en estos dos casos.

En el caso de la detonación de un explosivo , la Policía determinó que en efecto se trató de una granada de fragmentación “que fue manipulada de manera irresponsable y accidentalmente produjo la muerte de estas dos personas”, aseguró el teniente coronel Álvaro Mora.

En cuanto al linchamiento del conductor , se hizo “una correcta y adecuada inspección al lugar de los hechos donde se recolectaron evidencia física y elementos probatorios, entrevistas en campo y recolección de videos de la ruta de la persecución presentada”, afirmó el coronel Mora.

Rechazo a la justicia por mano propia

La alcaldesa local de Kennedy, Karla Marín Ospina, aprovechó la oportunidad para rechazar estos actos de violencia. Lo que comenzó como un siniestro vial simple se convirtió en una tragedia.