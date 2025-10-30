Consejo de Estado admite tutela que busca tumbar fallo que limitó alocuciones del presidente Petro

AME240. BOGOTÁ (COLOMBIA), 24/04/2024.El presidente colombiano, Gustavo Petro, defendió este miércoles que la reforma pensional de su Gobierno, que ayer fue aprobada por el Senado y empezó a desatascarse en el Congreso, "dignificará la vida de millones de personas". EFE/ Presidencia De Colombia / SOLO USO EDITORIAL/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) / Presidencia de Colombia ( EFE )

JUSTICIA

El Consejo de Estado, sección segunda, admitió para su estudio una tutela de Alberto Alfonso Meneses Manotas en contra de un fallo de esa misma corporación que limitó las alocuciones presidenciales por considerar que vulneraba el derecho a la información.

En esa sentencia, la Sección Tercera consideró que el presidente Petro estaba abusando de estas transmisiones por lo que determinó que debían limitarse a cuestiones de urgencia, no podían ser recurrentes, y debían estar sujetas a verificación y aprobación previa de la Comisión de Regulación de las Comunicaciones (CRC).

Frente a esta determinación, Meneses Manotas alegó una vulneración a sus derechos a la Libertad de expresión, información, participación política y pluralismo informativo.

En ese mismo sentido, RTVC, impugnó el fallo, indicando que el presidente no violó el derecho a la información, por el contrario, utilizaba ese medio para difundir de forma transparente su gestión.

No obstante, en este mismo auto admisorio se negaron las medidas cautelaras que buscaban suspender el primer fallo. La corporación determinó que se debe evaluar primero las pruebas.

¿Cuántas alocuciones presidenciales ha hecho Petro?

En total han sido 56 alocuciones presidenciales las que ha realizado el presidente Gustavo Petro, pero 25 desde el recordado Consejo de Ministros en el que mostraron algunos desacuerdos entre los funcionarios y el mandatario, el del polémico 4 de febrero.

El presidente Petro ha utilizado las alocuciones presidenciales en reiterativas ocasiones, y se habla de un comparativo con las de Iván Duque, que superaría el 100%, pues el expresidente efectuó en total 21 alocuciones en todo su gobierno.

Sin embargo, cabe recordar que el expresidente Duque tenía el programa ‘Prevención y Acción al aire’, que creó por la pandemia y en el que también utilizaba para hablar sobre su gestión.