Cuadrangulares de la Liga Colombiana: prográmese acá con el calendario completo de partidos
La Dimayor dio a conocer cómo se jugarán las finales del segundo semestre.
Finalizó la fecha 20 de la Liga Colombia y con ello quedaron definidos los equipos clasificados a los cuadrangulares finales. Los dos últimos cupos en el grupo de los ocho fueron para América de Cali y Santa Fe, que ratificaron su lugar en la disputa por la estrella de navidad.
Como cabeza de grupo se ubicaron Independiente Medellín y Tolima, que tienen como ventaja el famoso punto invisible.
El Independiente Medellín comanda el Grupo A, quede desde ya se perfila como el más duro de disputarse, ya que está conformado por Nacional, Junior y América de Cali. Mientras que en el Grupo B, Tolma se enfrentará a Bucaramanga, Fortaleza y Santa Fe.
Fixture oficial de los cuadrangulares
Luego de que se realizara el sorteo para definir la suerte de los equipos en estas finales, la Dimayor emitió un comunicado donde informaba que los partidos correspondientes a cuadrangulares se jugarán entre el miércoles 19 de noviembre y el 7 de diciembre, donde se conocerán los equipos finalistas.
Fecha 1
Grupo A
- Nacional vs. América
- Junior vs. Medellín
Grupo B
- Bucaramanga vs. Santa Fe
- Fortaleza vs. Tolima
Fecha 2
Grupo A
- América vs. Junior
- Medellín vs. Nacional
Grupo B
- Santa Fe vs. Fortaleza
- Tolima vs. Bucaramanga
Fecha 3
Grupo A
- América vs. Medellín
- Nacional vs. Junior
Grupo B
- Santa Fe vs. Tolima
- Bucaramanga vs. Fortaleza
Fecha 4
Grupo A
- Medellín vs. América
- Junior vs. Nacional
Grupo B
- Tolima vs. Santa Fe
- Fortaleza vs. Bucaramanga
Fecha 5
Grupo A
- Junior vs. América
- Medellín vs. Nacional
Grupo B
- Fortaleza vs. Santa Fe
- Bucaramanga vs. Tolima
Fecha 6
Grupo A
- América vs. Nacional
- Medellín vs. Junior
Grupo B
- Santa Fe vs. Bucaramanga
- Tolima vs. Fortaleza