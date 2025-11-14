Cuadrangulares de la Liga Colombiana: prográmese acá con el calendario completo de partidos

Finalizó la fecha 20 de la Liga Colombia y con ello quedaron definidos los equipos clasificados a los cuadrangulares finales. Los dos últimos cupos en el grupo de los ocho fueron para América de Cali y Santa Fe, que ratificaron su lugar en la disputa por la estrella de navidad.

Como cabeza de grupo se ubicaron Independiente Medellín y Tolima, que tienen como ventaja el famoso punto invisible.

El Independiente Medellín comanda el Grupo A, quede desde ya se perfila como el más duro de disputarse, ya que está conformado por Nacional, Junior y América de Cali. Mientras que en el Grupo B, Tolma se enfrentará a Bucaramanga, Fortaleza y Santa Fe.

Fixture oficial de los cuadrangulares

Luego de que se realizara el sorteo para definir la suerte de los equipos en estas finales, la Dimayor emitió un comunicado donde informaba que los partidos correspondientes a cuadrangulares se jugarán entre el miércoles 19 de noviembre y el 7 de diciembre, donde se conocerán los equipos finalistas.

Fecha 1

Grupo A

Nacional vs. América

Junior vs. Medellín

Grupo B

Bucaramanga vs. Santa Fe

Fortaleza vs. Tolima

Fecha 2

Grupo A

América vs. Junior

Medellín vs. Nacional

Grupo B

Santa Fe vs. Fortaleza

Tolima vs. Bucaramanga

Fecha 3

Grupo A

América vs. Medellín

Nacional vs. Junior

Grupo B

Santa Fe vs. Tolima

Bucaramanga vs. Fortaleza

Fecha 4

Grupo A

Medellín vs. América

Junior vs. Nacional

Grupo B

Tolima vs. Santa Fe

Fortaleza vs. Bucaramanga

Fecha 5

Grupo A

Junior vs. América

Medellín vs. Nacional

Grupo B

Fortaleza vs. Santa Fe

Bucaramanga vs. Tolima

Fecha 6

Grupo A

América vs. Nacional

Medellín vs. Junior

Grupo B