Fiscalía inspecciona sede de Colombia Humana por presunta financiación ilegal en campaña Petro

Este miércoles 29 de octubre, investigadores de la Fiscalía General de la Nación adelanta una inspección en la sede del partido político Colombia Humana en Bogotá.

La diligencia ordenada por el Fiscal 50 de la Dirección Especializada contra la Corrupción responde a “labores necesarias de verificación de los estados financieros vinculados a la campaña presidencial del año 2022″, del hoy presidente, Gustavo Petro Urrego, y su gerente de campaña, Ricardo Roa Barragán.

“Esta actuación es parte de un trabajo metodológico, técnico y objetivo, encaminado a verificar hechos e identificar posibles responsabilidades en el marco del mandato institucional de la Fiscalía y en la búsqueda de establecer la presunta financiación ilícita de campañas y violación de topes electorales″, señaló el ente.

Cabe recordar que el pasado 25 de agosto, los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, del Consejo Nacional Electoral (CNE) luego de una investigación adelantada durante más de dos años, concluyeron que dicha campaña política sí violo topes por más de 3.500 millones de pesos, sumadas la primera y segunda vuelta de la elección presidencial.