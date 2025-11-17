El fiscal Mario Burgos, el Presidente de la República Gustavo Petro, y su hijo Nicolás Petro, hoy acusado de lavado de activos y enriquecimiento ilícito

UNIDAD INVESTIGATIVA - CARACOL RADIO

La Fiscalía Quinta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, reconoció como potencial víctima al presidente de la República, Gustavo Petro, en un proceso que se adelanta en contra del fiscal Mario Burgos por el delito de fraude procesal.

El fiscal Burgos fue quien investigó y llevó a juicio a Nicolás Petro, el hijo del presidente.

Fiscalía reconoce como potencial víctima al presidente Gustavo Petro Ampliar

Se trata de un documento de 19 páginas, allí se argumenta que accede a reconocer como potencial víctima al presidente de la Republica Gustavo Petro, por las presuntas irregularidades que habría cometido el fiscal Burgos en el proceso penal que dirigió en contra de Nicolas Petro, aparentemente, afectando al primer mandatario.

El documento dice que, el abogado Pedro Alejandro Carranza sustentó la solicitud en seis puntos, de los cuales la Fiscalía solo le concedió uno.

Al analizar el caso, la Fiscalía Quinta Delegada ante la Corte Suprema únicamente accedió a reconocer al presidente Petro en el punto que plantea un presunto abuso de función pública por parte del fiscal delegado Mario Andres Burgos.

Esa decisión se debe a que, el 2 de agosto de 2023 en el Bunker de la Fiscalía durante el interrogatorio a Nicolás Petro, el fiscal Burgos formuló a Nicolas preguntas relacionadas directamente con el presidente de la República.

Se infiere que, esas preguntas formuladas a Nicolás, fueron orientadas a establecer el conocimiento y participación del presidente Petro en el caso de posibles dineros ilícitos, violando el fuero presidencial con un posible daño a su dignidad e investidura institucional.

De acuerdo con las normas de Colombia, el competente para interrogar sobre asuntos relacionados con posibles delitos atribuidos al presidente de la República, es la Commisión de Acusación de la Cámara de Representantes.

La Fiscalía concluyó que: “se satisfacen los requisitos mínimos para inferir la existencia de un posible daño inmaterial, consistente en la afectación del buen nombre y la legitimidad del cargo del Presidente, cuando se indagó por el conocimiento que el mandatario tenía sobre las actividades ilícitas ligadas al parecer con su elección, preguntas y respuestas divulgadas a la opinión pública por diferentes medios de comunicación”.

Fiscalía reconoce como potencial víctima al presidente Gustavo Petro Ampliar

El ente acusador advirtió que tal reconocimiento, solo habilita su actuación como “interviniente especial”, dentro de la fase de indagación, sin afectar la presunción de inocencia que ampara al fiscal Mario Burgosinvestigado.

La Fiscalía negó la solicitud de un enfoque diferencial, porque el presidente de la Republica, ostenta la más alta investidura y dignidad del Estado, condición que no configura, en sí misma un factor de vulnerabilidad que amerite un tratamiento diferenciado.