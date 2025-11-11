En Envigado, un hombre agredió a una mujer y la comunidad la defendió

Envigado- Antioquia

En las redes sociales circuló un video en el que se observa a un hombre agrediendo a una mujer en el municipio de Envigado, sur del Valle de Aburrá. Primero la pareja discute, pero luego el agresor la toma por el cuello con fuerza, pero la situación por fortuna no pasó a mayor gracias a que varias personas que pasaban por el sector se percataron de la situación e intervinieron y protegieron a la joven.

Ante esta violencia de género, la alcaldía de esa población exaltó y celebró la reacción de la comunidad que evitó que el agresor generara mayores daños a la víctima y agrega que la sociedad no puede ser indiferente ante estos actos de agresión contra las mujeres.

“Desde la Secretaría de las Mujeres de Envigado reiteramos que la violencia no tiene justificación, e invitamos a la mujer víctima a que se acerque a nuestras instalaciones o a las autoridades competentes, para brindarle una atención integral y que este caso no sea uno más”, manifestó la jefe de ese despacho Jennifer Quintero Pérez.

Quien también se manifestó al respecto fue el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien mediante su cuenta de X solicita la activación del código púrpura: “Ojo @MujeresAnt y @PoliciaColombia, con patrullas púrpura, para activar ruta de protección. ¡La violencia de este sujeto contra una mujer nos debe mantener en alerta!”.