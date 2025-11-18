Santa Marta

Alcalde de Santa Marta denuncia ante la Fiscalía a Carlos Caicedo y a Rafael Martínez

El hecho se da luego de que los mencionados, le atribuyeran a Carlos Pinedo supuestas conductas delictivas y vínculos con estructuras ilegales.

Santa Marta

Por los delitos de injuria y calumnia, el alcalde de Sant Marta, Carlos Pinedo Cuello, interpuso una denuncia penal en la Fiscalía seccional Magdalena contra Carlos Caicedo y el exgobernador, Rafael Martínez.

Los hechos se suscitan luego de que los líderes de izquierda le atribuyeran conductas delictivas y supuestos vínculos con estructuras ilegales.

Según se conoció, Martínez y Caicedo divulgaron, a través de redes sociales y comunicados a la opinión pública, afirmaciones donde señalan al alcalde Carlos Pinedo de presuntas alianzas con grupos armados ilegales y de la comisión de delitos contra los mecanismos de participación ciudadana y la seguridad pública, “afectando su buen nombre, reputación y credibilidad”.

Al parecer, Carlos Caicedo utilizó la red social X para publicar el comunicado titulado: “Denuncia Urgente”, mediante el cual relacionó al alcalde samario con la comisión de delitos, hechos que, según él, encuadran típicamente en la conducta punible de calumnia.

Por su parte, Rafael Martínez, “habría participado activamente en la reiteración y amplificación de las mismas imputaciones calumniosas. De esta manera, sus manifestaciones, configuran coautoría o complicidad en el delito de calumnia, al reproducir y difundir imputaciones falsas de conductas ilegales”.

‘NO TENGO VINCULOS CON GRUPOS’

Carlos Alberto Pinedo Cuello afirmó que “ni ningún miembro de su equipo político o familiar han sido sujetos de procesos judiciales, investigaciones o sanciones por vínculos con organizaciones armadas ilegales o delitos electorales. Por tanto, las afirmaciones realizadas por los señores Caicedo y Martínez son manifiestamente falsas, y su difusión pública vulnera de manera grave el derecho fundamental al buen nombre, la honra y la reputación del denunciante”.

Por esta situación, el alcalde Carlos Pinedo Cuello se había pronunciado a través de la misma red social en lo cual lo atacaron con señalamientos injuriosos.

