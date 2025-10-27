Fiscalía investigará una presunta presión política a contratistas del hospital público del Magdalena

Santa Marta

Ante la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría, la jefa de Control Interno del hospital Julio Méndez Barreneche de Santa Marta, Ladys Urquijo, manifestó su preocupación por lo que ella considera una presunta “instrumentalización política” de algunos procesos contractuales y administrativos dentro de la institución.

Según relató a Caracol Radio, ha recibido mensajes y denuncias de contratistas que afirman sentirse presionados para asistir a eventos políticos y actividades organizadas supuestamente por la administración departamental. “Muchas personas se me han acercado, me escriben, me dicen que están cansados de ser obligados a ir a reuniones políticas o actos institucionales con sus propios recursos”, afirmó.

FISCALÍA Y PROCURADURÍA INVESTIGARÁN EL CASO

La funcionaria indicó que ya presentó denuncias formales, asegurando que su deber como jefa de Control Interno es remitir este tipo de hechos a los organismos competentes. “Mi obligación es denunciar lo que llega a mi conocimiento. He remitido la información, incluso algunos mensajes que me han enviado, a los entes de control. Me gustaría realmente que se revisara qué está pasando en el hospital porque la inconformidad que hay con la base en la actual administración es terrible (...) se acercan a hablar con la Gerente y nunca los recibe. ”, añadió.

Entre las denuncias recibidas, algunos contratistas habrían manifestado que se les exige el pago de doble seguridad social o que su continuidad laboral dependería de asistir a ciertos actos. “Les dicen que deben pagar doble planilla o no les pagan. Hay gente muy angustiada y temerosa por sus contratos”, señaló.

Finalmente, hizo un llamado a los entes de control y a la ciudadanía para que se investigue a fondo lo que ocurre en el hospital. “Hay mucho miedo, pero también mucha indignación. No es solo un tema político, es un tema humano. La salud del Magdalena no puede seguir siendo usada como instrumento de poder”, concluyó.