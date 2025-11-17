VIDEO: Caída de un árbol deja dos personas muertas en la vía Piedecuesta a Bucaramanga

Bucaramanga

Dos personas que se movilizaban en motocicleta perdieron la vida en un trágico accidente de tránsito, registrado en la tarde de este lunes 17 de noviembre en la vía La Españolita, en Piedecuesta, vía que comunica con Bucaramanga.

Según informó Adán Gélvez, secretario de Tránsito y Movilidad del municipio, los agentes fueron alertados mediante una llamada sobre un posible siniestro en la zona, en el que al parecer, un árbol que cayó sobre la autopista, habría sido la causa del accidente.

“Los agentes de tránsito recibieron una llamada sobre un posible accidente que se había presentado en esta vía de La Españolita. Cuando llegamos al lugar, encontramos dos personas lastimosamente fallecidas”, explicó el funcionario.

De acuerdo con la inspección preliminar, la hipótesis inicial señala que la caída de un árbol habría provocado el fatal desenlace. Sin embargo, Adán Gélvez aclaró que el caso está bajo investigación para determinar con precisión qué ocurrió.

“Suponemos que es por la caída del árbol, pero todo es materia de investigación”, añadió.

Las autoridades continúan recopilando información para esclarecer los hechos y establecer si hubo factores adicionales que contribuyeran a la emergencia.

Las víctimas ya fueron identificadas

De acuerdo con familiares, que llegaron al lugar las víctimas, fueron identificadas como Jaime Hernández Carreño y Yuri Vanessa Mantilla Mejía.

Además, hicieron un llamado a la ciudadanía para transitar con precaución y con una velocidad moderada por los diferentes corredores viales. Confirman que el árbol ya está siendo removido para habilitar el tránsito vehicular.