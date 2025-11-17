Niño de 12 años terminó hospitalizado tras repetidas agresiones en un colegio de Bucaramanga

Es necesario que en los colegios, el manual de convivencia estipule como tratar el acoso escolar / Getty Images

Un caso de acoso escolar en Bucaramanga encendió las alertas de las autoridades. La familia de un niño de 12 años denunció que el menor fue víctima de 19 agresiones físicas y psicológicas durante todo el año en un colegio oficial, sin que hubiera una respuesta efectiva por parte de las directivas.

La familia afirma que denunció las agresiones desde comienzos del 2025, pero el colegio no les dio la importancia necesaria.

El episodio más grave ocurrió el 7 de noviembre, cuando el niño presentó mareo, visión borrosa y vómito luego de que un compañero lo pateara por la espalda y otro lo golpeara contra el piso.

Fue trasladado de urgencia a un centro médico, donde confirmaron una afectación en la zona cerebral, por lo que tuvo que ser hospitalizado.

La recuperación se dio justo durante la semana de actividades académicas finales y el menor no logró aprobar el año por el impacto que la violencia tuvo en su rendimiento.

La familia señala que el colegio solo convocó una mesa de trabajo y que las agresiones no cesaron.

La secretaria de Educación de Bucaramanga, Elsa Jeannethe Encinales, aseguró que el caso ya está en revisión y que se activó la ruta de convivencia escolar para verificar el cumplimiento de los protocolos.

“Estamos tomando acciones frente al caso de bullying. Adelantamos una mesa interinstitucional para revisar las acciones de prevención, atención y seguimiento, y activamos los protocolos de atención para garantizar entornos seguros”.

La familia también denunció el caso ante la Personería, el ICBF y la Fiscalía, en busca de medidas de protección y restablecimiento de derechos.