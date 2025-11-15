Autoridades investigan la muerte violenta de un hombre en Floridablanca (Santander)

Encuentran cuerpo de un hombre con más de 160 puñaladas en Bogotá / LUIS ROBAYO

Las autoridades de Floridablanca investigan el hallazgo del cuerpo de un hombre en una zona boscosa del barrio Prados del Sur.

El caso fue reportado en la mañana de este sábado, luego que familiares, que lo buscaban desde el día anterior, encontraran el cuerpo sin vida con múltiples heridas ocasionadas con arma cortopunzante.

El hecho ocurrió frente a un local de vidriería ubicado en la calle 31, donde los allegados pidieron ayuda al notar la presencia del cuerpo.

Un equipo de Bomberos que estaba cerca atendió el llamado y alertó de inmediato a la Policía Metropolitana, que acordonó el área y adelantó la inspección técnica y la recolección de evidencias.

Aunque la identidad no ha sido confirmada oficialmente, de manera preliminar se maneja que podría tratarse de Esteban Fabián Reina Rodríguez, quien había sido visto por última vez el viernes 14 de noviembre.

De acuerdo con las primeras indagaciones, el hombre habría ingresado a la zona boscosa acompañado de una mujer. Testigos indicaron que allí se encontraron con tres sujetos que retiraron a la mujer del lugar, dejando al hombre solo en el sector. Horas más tarde, fue hallado sin signos vitales.

Las autoridades avanzan en las verificaciones para esclarecer lo ocurrido, establecer las circunstancias de la muerte y determinar quiénes serían los responsables. La comunidad del sector permanece consternada por el hecho y pidió mayor presencia de la Policía en la zona.