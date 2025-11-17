Presidente Petro confirma la muerte de otro menor por bombardeo en Arauca
No se descarta otro menor en medio de los operativos militares contra las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’
POLÍTICA
En su cuenta de “X” el presidente de la República, Gustavo Petro, confirmó la muerte de otro menor en un bombardeo contra las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’ en Arauca
Confirmó ocho muertos, dice que Medicina Legal ya confirmó que un adolescente de 16 años murió.
“Hay otro que tardarán tiempo en conocer la edad, que puede oscilar entre 15-25 años”.
Los bombardeos contra las disidencias de alias mordisco dejan el siguiente balance:
Desde el 1 de octubre, murieron cuatro adolescentes en Caquetá, siete en Guaviare el 10 noviembre 2025, y un adolescente en Arauca el 13 noviembre 2025.
Todos ellos víctimas del reclutamiento forzado por parte de los criminales.
En el marco de las ofensivas de las Fuerzas Militares en contra de esa disidencia, el reporte indica 34 personas neutralizadas tanto en Guaviare, como en Arauca, con más de 35 fusiles recuperados.