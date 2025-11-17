Justicia Penal Militar abrió indagación por bombardeo contra disidencias de Iván Mordisco en Guaviare

La Fiscalía Penal Militar y Policial abrió indagación por la operación con bombardeo a gran escala contra las disidencias de alias “Iván Mordisco” en el departamento del Guaviare, que dejó 20 personas muertas, entre ellas, ocho menores de edad.

“Se ha dispuesto la apertura de una indagación con ocasión de la operación militar y policial adelantada el 11 de noviembre de 2025 en el sector rural de Puerto Cubarro (Municipio de Calamar, Guaviare), en la que fueron neutralizados integrantes del grupo armado organizado al mando de alias “Iván Mordisco” y se produjo la incautación de material de guerra de alto poder ofensivo”.

La Institución informó que, el objetivo es establecer “si las acciones empleadas por los miembros de la Fuerza Pública se ajustaron a los principios y reglas que orientan el uso legítimo de la fuerza en el contexto del conflicto armado”.

El director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Ariel Cortés, precisó que, en total, se recibieron 20 cuerpos el 12 de noviembre, tras los combates registrados en esa zona del sur del país

“Producto de los análisis forenses realizados, se determinó que 7 de los cuerpos sin vida recibidos por el Instituto son de menores de edad, de género femenino 4 y de género masculino 3”.

La Oficina en Colombia de la ONU para los Derechos Humanos expresó su profunda preocupación por la situación. Y, resalto que, “los grupos armados ilegales son responsables de exponer a alto riesgo a la niñez y de utilizarla como escudo humano”.

Asimismo, instó al Estado colombiano a tomar medidas inmediatas y decisivas para salvaguardar a los niños, niñas y adolescentes en zonas de conflicto.