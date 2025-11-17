Bombardeos no se suspenden, toda acción se supeditará al DIH: Petro en respuesta a Defensora del Pueblo

En su cuenta de la red social “X” el presidente de la República, Gustavo Petro, rechazó la solicitud de la defensora del Pueblo, Iris Marín de suspender los bombardeos ante la posibilidad de que más menores hayan muerto en medio de los operativos.

“Toda acción que he ordenado y ordene hacia adelante se supeditara al DIH. La acción militar no es lo mejor, pero si determinados grupos no quieren hacer la paz, actuaremos.”

Previamente el organismo humanitario advirtió de otros menores que habrían muerto por bombardeos.

“Hay otros bombardeos en verificación por menores de edad que habrían resultado muertos. Pido al Presidente @petrogustavoy al @mindefensa @PedroSanchezCol suspender los bombardeos y evaluar”.