Los dardos del presidente Gustavo Petro a sus críticos

POLÍTICA

Durante toda la mañana el presidente de la República, Gustavo Petro, a través de su cuenta de “X” se defendió de acusaciones en su contra y de su familia por presuntas irregularidades.

En su trino más reciente, el mandatario se refirió a la compra de los aviones Gripen por $16.5 billones.

Dijo el presidente que sus críticos que no leyeron el contrato y que se olvidaron de que, son aviones nuevos con mantenimiento incluido, con repuestos y transferencia tecnológica.

“Comparen con los F16 que nos vendían de tercera mano o con los Raphal franceses que estuve tentado a comprar. Acostumbrados a aplaudir que se compre chatarra no son capaces de hacer una investigación seria. La negociación de los Gripen ha durado todo mi gobierno, las propuestas de diversos países, vienen del anterior gobierno, la última y tardía fue de EEUU. Se seleccionó con apoyo técnico de la FAC la que es más conveniente.

Sobre la inclusión de la lista Clinton.

Dijo que le parece una grosería por parte del presidente Donald Trump, que lo haya incluido a él y a su familia en la lista Clinton sin que ninguno sea narco o tenga relaciones con narcos. Por ello autorizó a la Unidad de Información y análisis Financiero (UIAF) publicar sus cuentas desde que se creó esa entidad.

Añadió que jamás aparecerá una foto “con el ñeñe Hernández o alguien similar y que entiende la envidia que produce a personas que solo pueden tomarse fotos con “ñeñes” o con pederastas”.

Habló del expresidente Pastrana y de Bernie Moreno

Aseguró que la inclusión en la lista Clinton, fue por un supuesto “lobby” por parte de Bernie Moreno en venganza por haber mencionado a sus hermanos.

“cualquiera puede pasar por San Simón en el extremo norte de Bogotá y tomar la foto a los edificios, que de ninguna manera se deberían estar construyendo y ver quién es el dueño de la constructora, entonces entenderá mi debate de junio del año 2.000. Los edificios hoy se construyen en el predio que fuera de Kling Mazuera esposa del entonces canciller de Andrés Pastrana y vecina del lote de la esposa del expresidente”.

La defensa de Verónica, su exesposa.

El medio sueco Expressen publicó un artículo que menciona una serie de lujos con los que estaría viviendo la Primera Dama colombiana, Verónica Alcocer, en Estocolmo.

La publicación menciona que Alcocer llegó a ese país en octubre, tras anunciarse la inclusión en la Lista Clinton por parte de Estados Unidos.

Sobre ese asunto, el presidente Petro aseguró que el dinero que ella gasta no es público.

“Vero es una ciudadana europea, puede reunirse allá con quién se le dé la gana, sufrió mucho la persecución salvaje mediática, la entiendo y como persona es libre. Nuestro compromiso es respetarnos como padre y madre de nuestros hijos”.

Armamento colombiano.

Se firmará nuevo Conpes con el objetivo de independizar el armamento de la Fuerza Pública.

“Él énfasis será producción de armas en Colombia, producción pública de blindajes, drones y contra drones, equipos aéreos, fluviales y terrestres de transporte rápido y másivo de tropas”.