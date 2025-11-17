Pico y placa regional en Bogotá 17 de noviembre 2025: horario de ingreso y vías con restricción

Como es habitual, habrá restricción en el ingreso a la capital este lunes 17 de noviembre, pues la Secretaría de Movilidad, anunció que a partir del medio día aplicará la medida del pico y placa regional y reversible en la carrera séptima.

Esta medida tiene como objetivo mejorar el ingreso y la movilidad en Bogotá, ya que se espera la entrada de cientos de personas tras el reciente feriado.

Cabe recordar que esta restricción es obligatoria y rige para los vehículos particulares en los nueves principales corredores de acceso, durante de las horas de mayor afluencia y el pico y placa solidario no tendrá vigencia durante esta jornada.

Pico y placa regional lunes festivo 17 de noviembre

De acuerdo con lo informado por la Secretaría de Movilidad, el pico y placa regional aplicará este lunes 17 de noviembre de la siguiente manera:

Vehículos con placas terminadas en número par (0,2,4,6,8) : podrán ingresar entre las 12:00 del medio días y las 4:00 p.m.

podrán ingresar entre las Vehículos con placas terminadas en número impar (1,,3,5,7,9): podrán ingresar entre las 4:00 p.m. y las 8:00 p.m.

En este orden de ideas, todos los vehículos podrán ingresa sin restricción de pico y placa regional antes del medio día y después de las 8:00 p.m.

En Cundinamarca también se implementarán acciones adicionales

Reversible continuo entre Apulo (kilómetro 32+000) y Mosquera (Puente Balsillas kilómetro 113+000), de 10:00 a.m. a 11:59 p.m.

Reversible adicional entre la Avenida Canoas y la Avenida San Marón, en Soacha, de 4:00 p. m. a 8:00 p. m.

Pico y placa HOY en Bogotá: corredores y vías en las que opera

Autopista Norte: desde el peaje Andes hasta el portal Norte del sistema TransMilenio en sentido norte-sur.

desde el peaje Andes hasta el portal Norte del sistema TransMilenio en sentido norte-sur. Autopista Sur: desde el límite municipal de Soacha hasta la avenida Boyacá en sentido sur-norte.

desde el límite municipal de Soacha hasta la avenida Boyacá en sentido sur-norte. Avenida Centenario (calle 13): desde el Río Bogotá hasta la avenida Ciudad de Cali (carrera 86) en sentido occidente a oriente.

desde el Río Bogotá hasta la avenida Ciudad de Cali (carrera 86) en sentido occidente a oriente. Calle 80: desde el Puente de Guadua hasta el Portal 80 del sistema TransMilenio en sentido occidente a oriente.

desde el Puente de Guadua hasta el Portal 80 del sistema TransMilenio en sentido occidente a oriente. Carrera Séptima: desde la calle 245 hasta la calle 183 en sentido norte a sur.

desde la calle 245 hasta la calle 183 en sentido norte a sur. Avenida Boyacá - vía al Llano: desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano en sentido sur a norte.

desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano en sentido sur a norte. Vía Suba - Cota: desde el Río Bogotá hasta la avenida calle 170 en sentido norte a sur.

desde el Río Bogotá hasta la avenida calle 170 en sentido norte a sur. Vía a La Calera: desde el peaje Patios hasta la avenida carrera Séptima en sentido oriente a occidente.

Vía a Choachí: desde la vía a Monserrate hasta la avenida Circunvalar en sentido oriente a occidente.

Multas por incumplir el pico y placa

La Secretaría hace una llamado para que todos los ciudadanos acaten la medida que busca mejorar la movilidad y optimizar los tiempos de ingreso a la capital. El incumplimiento del Pico y placa regional, acarreará una multa de $604.100 pesos colombianos, más la inmovilización del vehículo.