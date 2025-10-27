Petro y Verónica Alcocer: ¿Podrá seguir ejerciendo como Primera Dama si se separó del presidente?

Las implicaciones del ingreso a la lista Clinton del presidente Gustavo Petro, Verónica Alcocer, Nicolás Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti no paran, y ahora tienen repercusiones en la vida privada del mandatario.

Empezaron porque salió a la luz una verdad que tal vez nadie sabía, y es que el presidente Petro y Verónica Alcocer no están juntos desde hace un tiempo.

La revelación la hizo el mismo presidente el fin de semana, cuando confirmó que: “Verónica Alcocer está separada de mi hace años”. Esto con el propósito de asegurar que su inclusión en la lista Clinton es para perjudicarlo.

“La perjudican gratuitamente, ya la oligarquía colombiana había dado orden de procesarla y a mi hijo de abrirle varios procesos, es su estrategia electoral”, puntualizó el alto mandatario.

Esta sería la primera vez que el presidente Petro confirma la separación con Verónica Alcocer.

¿Por qué sigue ejerciendo como Primera Dama?

Desde que el presidente Petro anunció esto, comenzaron las dudas