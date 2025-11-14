Política

Presidente Petro confirma la firma del contrato con empresa sueca, para compra de aviones Gripen

El mandatario lo confirmó en medio de la conmemoración de los 106 años de la FAC

Petro anunció que comprará aviones de Suecia Saab 39 Gripen para remplazar flota de aviones Kfir // Caracol Radio

Uno de los contratos que más revuelo ha tenido es el de la compra para los aviones, con los que se espera modernizar a la Fuerza Aérea Colombiana y fortalecer a la industria nacional.

Tras más de 48 horas de negociaciones, finamente el presidente Gustavo Petro anunció la firma del contrato con la empresa Saab, para la adquisición de 16 aviones Gripen de última generación.

El anuncio lo hizo en medio de la conmemoración de los 106 años de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, que desarrollan este viernes en la escuela militar “Marco Fidel Suárez”, de la ciudad de Cali.

Noticia en desarrollo...

El siguiente artículo se está cargando

