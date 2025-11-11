Pastrana arremete contra Petro y niega complot con los ‘hermanos Moreno’ en EE. UU.

En una entrevista exclusiva con Caracol Radio, el expresidente Andrés Pastrana desmintió categóricamente las acusaciones del presidente Gustavo Petro, quien lo vinculó con una supuesta conspiración junto al ‘clan Moreno’ para afectar su gobierno desde Estados Unidos. Pastrana aseguró que Petro “no necesita que lo tumben los colombianos, él mismo se tumba solo” y se refirió a los posibles escenarios jurídicos que enfrentaría el mandatario ante las autoridades estadounidenses.

La respuesta del expresidente se produce después de que Petro, durante un acto público, señalara a Pastrana y a los hermanos Moreno -Luis Alberto, Bernie y Roberto- de participar en un supuesto complot internacional en su contra, acusación que generó un intenso debate político en el país.

Relación con los Moreno: “Vínculos familiares de toda la vida”

Pastrana aclaró la naturaleza de su relación con los miembros de la familia Moreno, destacando que se trata de “vínculos familiares de toda la vida” y negó cualquier coordinación política reciente. “Luis Alberto Moreno comenzó a trabajar conmigo desde que fundé el noticiero TV Hoy y fue mi gerente. Posteriormente fue ministro y embajador”, recordó el expresidente.

Sobre Bernie Moreno, actual senador estadounidense, Pastrana precisó: “No lo conozco desde que es senador. Su padre fue director del Instituto de Bienestar Familiar de mi padre, y su mamá era una de las mejores amigas de mi madre. Es una relación familiar que viene de muchísimos años”.

Respecto a Roberto Moreno, reconocido empresario de la construcción, el expresidente admitió tener “muchas relaciones” con él, pero destacó que se trata de una relación profesional dada la importancia de Amarilo en el sector de la construcción colombiano.

La situación jurídica de Petro en EE. UU.

Pastrana realizó un detallado análisis de la situación que enfrenta el presidente Petro ante las autoridades estadounidenses, particularmente tras su inclusión en la lista Clinton del Departamento del Tesoro de EE. UU.

“El presidente de Estados Unidos no califica como líder de narcotráfico a otros presidentes sin pruebas y evidencias. Esto conlleva la posibilidad de un indictment [acusación formal]“, afirmó el expresidente, quien recordó casos precedentes como los de los hijastros de Nicolás Maduro y Alex Saab, quienes confesaron delitos ante autoridades estadounidenses.

Uno de los puntos más críticos señalados por Pastrana fue la referencia a supuestos financiamientos ilegales: “Se ha dicho que ‘Pollo’ Carvajal confesó que 20 millones de dólares entraron a la campaña de Petro. Si esos fondos no fueron declarados y se violaron los topes, responderían penalmente el presidente y Ricardo Roa".

Estrategia de defensa y acciones legales

El expresidente anunció que procederá legalmente contra las acusaciones de Petro. “El presidente nos está metiendo en la vida privada con injurias y calumnias. En la política colombiana siempre hay respeto y no nos metemos en la vida privada“, afirmó.

Reveló que su abogado, Camilo Gómez, adelantará acciones para la “restitución de su buen nombre”, y cuestionó que Petro haya mencionado supuestas listas donde aparecería su nombre sin presentar pruebas concretas.

Comparación con caso Samper y advertencia final

Pastrana encontró paralelos entre la estrategia actual de Petro y el caso del expresidente Ernesto Samper: “Es exactamente la misma estrategia de cuando Samper me culpaba a mí de venir al Congreso americano para que le quitaran la visa”.

Finalmente, el expresidente envió un contundente mensaje: “Lo que tengamos que hacer por defender la democracia, por luchar contra el narcotráfico y la corrupción, lo vamos a hacer en Estados Unidos y en el mundo. Vamos a continuar trabajando y luchando”.