El presidente Petro preside en Cali el Centésimo Sexto Aniversario de la Fuerza Aeroespacial, FAC

Conmemoración de la FAC en Cali.

El presidente de la República, Gustavo Petro, estará este viernes la ceremonia oficial del Centésimo Sexto Aniversario de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

El acto institucional se llevará a cabo en la Escuela Militar de Aviación “Marco Fidel Suárez”, en Cali, donde se reunirán autoridades civiles y militares.

La conmemoración resalta la trayectoria histórica de la FAC como una institución clave en la protección del territorio nacional.

Compromiso con la seguridad

Con más de 13 mil integrantes, la Fuerza Aeroespacial Colombiana se mantiene activa en el dominio del aire, el espacio y el ciberespacio.

Su labor incluye operaciones de vigilancia, defensa, apoyo humanitario, transporte estratégico y fortalecimiento de capacidades científicas.

Esta celebración será también un escenario para reconocer la disciplina, el entrenamiento y la contribución permanente del personal aeronáutico a la seguridad del país.

Avances en ciencia y tecnología espacial

En el componente científico, la FAC adelanta el desarrollo del FACSAT-III, un satélite de producción nacional que ampliará la capacidad de observación y análisis del territorio.

Este sistema complementará el trabajo del FACSAT-II, herramienta fundamental para el monitoreo ambiental, el seguimiento de fenómenos naturales y la gestión del riesgo.

Ambos proyectos fortalecen la presencia de Colombia en el ámbito aeroespacial y consolidan una plataforma tecnológica con impacto en la investigación y la defensa.

Proyección internacional

La Fuerza Aeroespacial ha liderado además la participación de Colombia en siete expediciones antárticas, un campo estratégico para la ciencia y la cooperación internacional.

Estas misiones han sumado 276 horas de vuelo, 23 proyectos de investigación y el trabajo de 47 investigadores involucrados en estudios atmosféricos, ambientales y de exploración.

La institución ha realizado 19 cruces polares, demostrando capacidad operativa en condiciones extremas y ampliando la presencia científica del país.

Preparación para la VIII Campaña Aérea Antártica

De cara al 2026, la FAC proyecta la VIII Campaña Aérea Antártica, centrada en investigaciones sobre sostenibilidad, cambio climático y exploración espacial.

Estos esfuerzos buscan fortalecer la presencia de Colombia en los escenarios internacionales de ciencia, innovación y cooperación científica.

La agenda antártica se articula con el fortalecimiento de capacidades aeroespaciales, posicionando al país en un rol estratégico en la región.