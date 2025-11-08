Jhon Arias podría regresar a Fluminense, luego de su paso por Wolverhamton: así está su situación

¡Jhon Arias no atraviesa un buen momento en Inglaterra! El colombiano ha tenido un inicio de temporada complicado con el Wolverhampton, ya que hasta el momento solo ha disputado 12 partidos y aún no ha logrado marcar ni asistir.

Ante el mal desempeño del equipo, que todavía no ha conseguido una sola victoria en la temporada, la directiva decidió despedir al técnico Vítor Pereira y al director deportivo Domenico Teti, quienes fueron los encargados de fichar a Arias desde el Fluminense de Brasil.

¿Jhon Arias podría regresar al Fluminense?

Ademas Arrais, candidato a la presidencia de un club brasileño, reveló tener entre sus propuestas el regreso de Jhon Arias al Fluminense, aprovechando el difícil presente que vive el jugador en el Wolverhampton.

“Voy a decir una cosa ahora mismo. Es la primera vez que lo digo, y vamos a intentarlo. Vamos a gestionar la repatriación de Arias y Nino, como mínimo. No digo que lo vaya a conseguir, digo que no escatimaré esfuerzos para repatriarlos, porque es inaceptable que se haga lo que se hizo con el equipo del Fluminense. Y con otros jugadores, en cambio, a quienes se les dieron contratos absurdos, nos sentaremos a hablar”, declaró el candidato Arrais en el programa Jornada 1902.

Vale mencionar que Jhon Arias llegó al Fluminense en agosto del 2021 y dejó una huella imborrable en el club brasileño, equipo en el que disputó 230 partidos, marcó 47 goles y dio 55 asistencias. Además de que se coronó campeón de la CONMEBOL Libertadores en 2023.

¿Cuándo vuelve a jugar Jhon Arias?

El Wolverhampton se enfrentará con el Chelsea a partir de las 3:00 de la tarde (hora Colombia) de este sábado 8 de noviembre por la jornada 11 de la Premier League. El equipo de Jhon Arias es último en la tabla con apenas 2 puntos de 30, mientras que el Chelsea es octavo con 17.