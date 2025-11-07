Jhon Arias en su regreso a la Selección Colombia: “Soñar con ganar el Mundial”

En la previa de partidos amistosos de la Selección Colombia ante Nueva Zelanda y Australia, Jhon Arias, quien hace parte de la convocatoria oficial, habló en exclusiva con El Vbar de Caracol Radio, donde reveló detalles sobre su presente en la Premier League, el Mundial 2026 y el presente con ‘La Tricolor’

Jhon Adolfo Arias se unió a Wolves para la temporada en curso tras ser la principal figura para Fluminense en el Mundial de Clubes, donde alcanzó la semifinal.

Declaraciones de Jhon Arias

Jhon Adolfo Arias de Selección Colombia y Wolves / Getty Images.

Sobre el presente en la Premier League

“Es una situación de cambios en el club, tuvimos un arranque complejo y diferente de lo que se planeó, pero ojalá que las cosas mejoren. Estamos en un momento que debemos mostrar esa ambición y ganas de competir a un nivel mucho más alto y ojalá podamos conseguir los objetivos trazados.

¿Cuáles son los objetivos?

“Se tienen diferentes objetivos. El primero es mejorar para ganar. Ha sido un comienzo de temporada bastante difícil y se tiene la preocupación y necesidad de vencer y más en la Premier que es tan pareja, completa y altamente calificada. Nuestro objetivo es comenzar a vencer y salir de la situación en la que estamos. Uno de los objetivos palpables es salvar la categoría, pero no es el único", añadió tras no conseguir victorias en 10 jornadas de Liga.

Sobre su ausencia para los amistosos de octubre:

“El profe es una persona muy abierta y me lo manifestó. Llegamos a un consenso y ambos estábamos conscientes de que era lo mejor. Cuándo se viene de Sudamérica a la Premier League, se necesita ese tiempo de adaptación", agregó. “Muy contento de estar otra vez a disposición de la selección”, afirmó el jugador de 28 años.

Sobre el Mundial 2026:

“Estamos en los meses más importantes de cara al Mundial. Somos muy cocientes de que debemos llegar de la mejor forma. De que se deben aprovechar los 5 o 6 meses que se tienen para llegar de la mejor manera física y mentalmente de cara al mundial y hemos sido muy realistas y objetivos para soñar con ganar el Mundial, pero mantenemos los pies en la tierra, es un torneo complejo y se necesita demostrar en el campo las aspiraciones que expresamos afuera", explicó.

Sobre el presente las sustituciones con Colombia

“Son decisiones de los entrenadores. Es su trabajo. Desde siempre estoy para aportar a la selección desde donde me toque y los minutos que me correspondan. Siempre he tenido una gran relación con el profe Néstor, me ha demostrado que confía en mí y son decisiones que respeto.

Sobre cómo ganarse el puesto en la Selección Colombia

“El profe ha sido claro que a la Selección van los mejores, yo creo que de eso se trata. El profe tiene buenos jugadores y tiene material para hacer buenas elecciones. Pesan varios aspectos de cara a las convocatorias, pero lo bueno es que el profe tiene con que hacer un gran trabajo.

Sobre la nominación en los premios The Best

“Felicidad y orgullo. Es un reconocimiento a la gran temporada que tuve el año pasado. Es un reconocimiento individual, fruto de un trabajo colectivo con mi antiguo club y con la selección. También es algo que me llena de gratitud y es una motivación para continuar cosechando títulos individuales en mi carrera", manifestó.

¿Volvería a fichar por Wolves?

“Sí, totalmente. Estoy muy tranquilo de mi decisión. Yo sabía de las dificultades que iba a encontrar, me gustan los retos porque considero que es la mejor manera de crecer y aprender; saliendo de la zona de confort. Ya llegarán días de gloria y de gozo”, añadió.

¿Cree que quedó como ídolo en Fluminense?

“Fueron buenos años que viví allá, existe un respeto mutuo con la hinchada. Es un club que le tenía un cariño especial, donde con mi familia hemos vivido los mejores momentos de mi vida y lo recordamos con cariño. Posiblemente, me brindó las herramientas necesarias para estar donde estoy", respondió.

¿Regresaría a un equipo colombiano?

“Sí me gustaría. Colombia es mi casa y tengo varios clubes que les tengo cariño. En los que pasé también les guardo una gratitud muy grande. Tengo esa ambición de volver un día a algún club en Colombia para estar más cerca de mi casa y de mi familia", confesó el chocoano.

¿En Colombia juega diferente de como jugaba en Fluminense?

Son sistemas diferentes. Es el sistema con el que jugamos en la selección y yo me adapto. Al ser funciones diferentes se obtienen interacciones diferentes. Donde me coloquen: como extremo, donde jugaba en Fluminense o interior, como con Colombia, intento ser más participativo y tengo más cosas para aportarle a la selección", finalizó.