¿Quién es Rob Edwards? El nuevo DT del Wolverhampton que intentará salvar a Jhon Arias del descenso / @Wolves

Terminó la espera en el Wolverhampton. Este miércoles 12 de noviembre fue anunciada la contratación del nuevo cuerpo técnico encabezado por Rob Edwards, cuya principal función pasará por salvar al club del descenso.

Es preciso recordar que el entrenador Vitor Pereira fue despedido el pasado 2 de noviembre, luego de consumarse su cuarta derrota consecutiva y quedar eliminado tempranamente de la Copa de la Liga.

Así las cosas, el portugués dejó a los Wolves en medio de una crisis gigante, dado que se encuentran en la última casilla de la Premier League con apenas dos puntos y sin un solo triunfo.

¿Quién es Rob Edwards? El nuevo DT del Wolverhampton

La directiva del Wolverhampton eligió de manera sorpresiva a Rob Edwards, de 42 años, que abandonó las filas del Middlesbrough —de la segunda categoría inglesa— para volver a dirigir en la Premier League, certamen en el que tuvo una primera experiencia con Luton Town.

Edwards afronta su cuarta etapa en los Wolves, después de haber sumado 111 apariciones como futbolista profesional entre 2004 y 2008, además de ejercer como entrenador en categorías inferiores y técnico interino del 2016 al 2019.

Como se mencionó anteriormente, su experiencia más reciente como técnico en propiedad se dio en el Championship con Middlesbrough, equipo al que llegó el pasado mes de julio y con el que alcanzó a sumar 16 partidos (8 victorias, 5 empates, 3 derrotas).

Ahora bien, su única experiencia en Premier League ocurrió en la temporada 2023-24 con el Luton, periodo en el que consiguió apenas 6 victorias, 8 empates y 24 derrotas...

Esto dijo el presidente del Wolverhampton sobre Rob Edwards

“Conozco muy bien a Rob y he visto su crecimiento en diferentes trabajos”, dijo el presidente de los Wolves, Jeff Shi. “Conoce muy bien el club, la ciudad, a los aficionados y es muy talentoso”, concluyó al respecto.

Los Wolves están a ocho puntos de la salvación y Shi añadió: “Necesitamos renovar todo el club con la filosofía de un nuevo entrenador, trayendo su propia identidad e ideas, y podemos construir sobre eso”.

Su primer partido al mando del Wolverhampton será después del parón internacional, el 22 de noviembre, en casa contra el Crystal Palace de Daniel Muñoz y Jefferson Lerma.