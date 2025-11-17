Ejército Nacional reactivó la campaña Viaje Seguro en las vías de Córdoba, Sucre y el Bajo Cauca

Montería

Con el objetivo de garantizar la protección de los ciudadanos durante el puente festivo y la inminente temporada de fin de año, las tropas de la Décima Primera Brigada del Ejército Nacional han activado la campaña “Viaje Seguro”.

Esta iniciativa busca brindar seguridad a quienes transiten por las vías de los departamentos de Córdoba, Sucre y la subregión del Bajo Cauca antioqueño.

Para ello, la institución ha destinado más de 2.000 hombres y mujeres, quienes permanecerán vigilantes y preparados para reaccionar ante cualquier alteración del orden en las carreteras, poniendo sus capacidades al servicio de los viajeros.

El despliegue operativo se concentra en puntos estratégicos de estas zonas del país. Allí, los soldados llevan a cabo puestos de control, patrullajes permanentes y una firme presencia institucional en sitios con afluencia turística, acciones dirigidas a reforzar la seguridad tanto de residentes como de visitantes.

Paralelamente, los especialistas del Gaula Militar Sinú y del Gaula Militar Bajo Cauca continúan fortaleciendo las actividades preventivas contra delitos de alto impacto como la extorsión y el secuestro. Su labor busca mitigar de manera contundente cualquier acción delictiva que se pretenda ejercer contra la población civil.

Esfuerzo de seguridad coordinado

Es fundamental resaltar que todo este esfuerzo se realiza de manera coordinada con la Policía Nacional. La sinergia entre ambas instituciones tiene el firme propósito de mantener el orden en las vías y velar por el estricto cumplimiento de las normas de tránsito, creando un entorno de mayor control.

Finalmente, el Ejército Nacional extiende una invitación a todos los colombianos para que se movilicen con tranquilidad por las carreteras de estas importantes regiones.

Los soldados trabajan incansablemente para brindar las condiciones necesarias que permitan a los viajeros tener recorridos seguros y llegar a sus destinos sin inconvenientes, asegurando así una experiencia positiva durante este periodo de alta movilidad.