Asamblea de Córdoba aprueba presupuesto histórico de dos billones de pesos para el 2026

Montería

La Asamblea Departamental de Córdoba aprobó el proyecto de ordenanza que adopta el Presupuesto General para la vigencia fiscal del 2026, el cual asciende a la cifra sin precedentes de más de dos billones de pesos.

Este trascendental paso financiero marca la hoja de ruta para el próximo año y garantiza la ejecución de los programas y proyectos que, según la administración, están transformando el territorio cordobés.

El gobernador Erasmo Zuleta Bechara no ocultó su satisfacción tras la decisión de los diputados, subrayando el impacto que este presupuesto tendrá en el departamento.

“Agradecemos a los honorables diputados por su respaldo a este presupuesto que garantiza inversión social, equidad y desarrollo en todos los rincones del departamento”, expresó el mandatario seccional.

Educación y salud son prioridad

Zuleta Bechara detalló que con estos recursos se seguirá impulsando de manera prioritaria la educación, la salud, la infraestructura, la cultura, el deporte y el bienestar de los habitantes de Córdoba.

El mandatario departamental enfatizó que esta asignación financiera es fundamental para darle continuidad a su plan de gobierno.

“Con estos recursos seguiremos impulsando la educación, la salud, la infraestructura, la cultura, el deporte y el bienestar de nuestra gente”, recalcó.

Ejercicio fiscal responsable

Desde la perspectiva técnica, la secretaria de Hacienda Departamental, Catalina Mariño Mendoza, explicó que el presupuesto aprobado es el resultado de un ejercicio fiscal responsable y meticuloso, estrictamente ajustado a las prioridades definidas para el territorio.

Mariño Mendoza destacó que la estructura del gasto refleja un compromiso inquebrantable con la inversión social y con el fortalecimiento de un manejo eficiente y transparente de los recursos públicos. Este enfoque, aseguró, permite optimizar cada peso en beneficio de la comunidad.

El debate y posterior aprobación en la Asamblea contó con la ponencia del diputado Leonardo Villadiego, quien se encargó de exponer el sólido marco jurídico y técnico que sustenta la iniciativa.

Villadiego defendió la coherencia del documento, argumentando que responde de manera directa a las necesidades reales y más apremiantes de la población cordobesa.

“El presupuesto departamental se encuentra bajo la realidad económica de Córdoba y va a la vanguardia de las necesidades en materia de salud, educación, infraestructura y cultura, beneficiando a todos los cordobeses”, aseguró el legislador durante su intervención.

Hoja de ruta financiera

Con la sanción de esta ordenanza, el departamento de Córdoba consolida una hoja de ruta financiera sólida y visionaria para el año 2026.

La administración afirma que este presupuesto es la base para seguir avanzando de manera decidida en su propósito declarado de revolucionar el desarrollo social y económico de toda la región.

El gobernador Zuleta Bechara cerró el anuncio con un mensaje contundente y optimista sobre el futuro inmediato, dirigido a toda la ciudadanía.

“En el 2026 sigue la revolución de Córdoba. ¡Vamos con toda!”, concluyó el mandatario, sellando el compromiso de su gobierno con la ejecución de este histórico presupuesto.