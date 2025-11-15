Profesor Jairo Torres arrasa en consulta para la rectoría de la Universidad de Córdoba 2026 – 2031

El profesor Jairo Torres Oviedo gana la consulta electrónica de estamentos, para la rectoría 2026 – 2031 en la Universidad de Córdoba.

Montería

El profesor Jairo Miguel Torres Oviedo fue el gran triunfador de la consulta electrónica de estamentos realizada este viernes 14 de noviembre, consolidándose como el único aspirante a la rectoría de la Universidad de Córdoba para el periodo 2026-2031.

Con una abrumadora mayoría del 84.97%, equivalente a 8.579 votos, Torres superó por una amplia margen a sus más cercanos contendientes, la profesora Delia Rosa González Lara, quien obtuvo 493 votos (4.88%), y el profesor Francisco José Torres Hoyos, con 190 votos (1.88%).

La jornada democrática registró un total de 10.097 sufragios contabilizados, de un potencial aproximado de 15.400 personas habilitadas, e incluyó 835 votos en blanco, que representan un 8.27%.

Marcada participación estudiantil

La participación por estamentos reveló un marcado protagonismo del cuerpo estudiantil, que aportó 9.168 votos, constituyendo el 90.80% del total. Los trabajadores administrativos emitieron 624 sufragios (6.18%), mientras que el estamento docente contribuyó con 305 votos (3.02%).

Tras conocerse los resultados, el profesor Torres Oviedo expresó su agradecimiento y asumió el compromiso.

“Gracias por la confianza que nos exige y nos entrega una inmensa responsabilidad; trataremos de ser recíprocos con esa confianza, respondiéndole a esta universidad en su fortalecimiento, en su crecimiento, en el bienestar de sus miembros, y estamos trabajando para ello”, sostuvo en su discurso.

Entre sus primeros anuncios concretos, el candidato victorioso se comprometió con la formalización laboral directa de los trabajadores de la bolsa de empleo, una medida que se hará efectiva a partir del 6 de febrero, fecha de inicio del primer semestre académico de 2026.

“Es una forma de reconocimiento y de estar a la altura de las exigencias que la sociedad nos impone en materia de justicia social; es una deuda acumulada, pendiente, pero no es tarde para hacerlo”, precisó Torres.

El académico también dirigió palabras de agradecimiento a los profesores agremiados en la Asociación de Profesores Universitarios (ASPU), a quienes reconoció como “luchadores incansables por la autonomía de esta Universidad”.

Amplio perfil académico

La hoja de vida del profesor Jairo Miguel Torres Oviedo incluye un doctorado y una maestría en Filosofía, junto con especializaciones en Filosofía Política, Gerencia Pública, y Justicia Constitucional y Tutela Jurisdiccional de los Derechos, obtenidas en la Universidad de Pisa, Italia.

Es además abogado y licenciado en Ciencias Sociales, egresado de la misma Universidad de Córdoba.

El proceso de designación ahora avanza hacia su fase decisiva. Dado que la consulta fue planteada como vinculante y exigía que los candidatos obtuvieran al menos el 30% de los votos en dos de los tres estamentos, un requisito que solo Torres logró superar, su nombre será el único sometido a consideración del Consejo Superior Universitario en la sesión programada para el próximo 5 de diciembre.