🔴EN VIVO | Medellín vs. Envigado por Copa Colombia: siga acá el partidazo de vuelta

<b>¡Una semifinal de infarto!</b> Independiente Medellín se mide con Envigado en el estadio Atanasio Girardot por el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Colombia. Es preciso recordar que el Poderoso de la Montaña llega a este compromiso con la mínima ventaja que espera mantener.Medellín venció a Envigado en el duelo de ida por la mínima diferencia de gol gracias a la anotación de <b>Diego Moreno</b> al minuto 85′ que cabeceo en el área y envió la pelota al fondo de la red.<a href="https://caracol.com.co/2025/11/03/en-vivo-envigado-vs-medellin-por-la-semifinal-ida-de-la-copa-colombia-siga-aca-la-trasmision/?rel=buscador_noticias" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/11/03/en-vivo-envigado-vs-medellin-por-la-semifinal-ida-de-la-copa-colombia-siga-aca-la-trasmision/?rel=buscador_noticias"><b>REPASE ACÁ EL TRIUNFO DEL DIM ANTE ENVIGADO</b></a>Vale mencionar que el equipo que se quede con el triunfo en este compromiso se deberá enfrentar en la final de la Copa Colombia con <b>Atlético Nacional o América de Cali</b>, rival que se definirá el próximo domingo 16 de noviembre en el estadio Pascual Guerrero.