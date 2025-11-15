“El campeón sale del Grupo A”: El Pulso Del Fútbol

Nacional y Junior comparten el Grupo A de los cuadrangulares finales / Colprensa.

Este jueves quedaron definidos los cuadrangulares finales del fútbol colombiano, siendo el Grupo A el más atractivo, contando con Medellín, Nacional, Junior y América; mientras que en el Grupo B se ubican Tolima, Bucaramanga, Fortaleza y Santa Fe.

En El Pulso del Fútbol, César Augusto Londoño y Steven Arce dialogaron sobre como quedaron conformados los grupos. A pesar del debate, ambos concluyeron que en un grupo hay más competitividad.

“En fútbol, los dos grupos tienen muy buenos equipos”, comentó Arce, a lo que César Augusto le recalcó: “Hablamos de que la Liga colombiano es un desastre y ahora Steven Arce me habla de que hay muy buenos equipos”.

César añadió al respecto: “El tema es que el cuadrangular A es abiertamente un cuadrangular más atractivo. En el cuadrangular A hay 49 títulos, entre Nacional, Medellín, Junior y América; en el cuadrangular B hay 14 títulos, entre Tolima, Bucaramanga, Fortaleza y Santa Fe, eso que Santa Fe tiene 10″.

Sobre esto, Steven Arce opinó de manera contundente: “Yo sí le digo, me voy a mandar con una muy brava y me la van a cobrar después, yo creo que el campeón va a salir del Grupo A”.