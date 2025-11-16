Congo elimina a Nigeria e Italia está en duda para el Mundial 2026: Conozca los equipos en Repechaje

Italia llega al Repechaje tras ser goleado 1-4 en condición de local. (Photo by Claudio Villa - FIGC/FIGC via Getty Images) / Claudio Villa - FIGC

A un poco más de seis meses de su inicio, 32 selecciones ya han asegurado su presencia en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, certamen que contará por primera vez con la presencia de 48 selecciones.

Así como los formatos de clasificación han cambiado en las distintas Confederaciones, pasa lo mismo con los Repechajes, siendo la UEFA la única Confederación que conserva su propia repesca.

En las cinco Confederaciones restantes, se manejará un Repechaje Intercontinental, el cual contará con seis selecciones, de las cuales ya se han clasificado tres, restando tres cupos más.

Selecciones clasificadas al repechaje de la UEFA

La gran sorpresa en Europa vuelve a ser la presencia de Italia en el Repechaje, vía por la cual se quedó fuera del Mundial de Qatar 2022.

Los 12 segundos de cada grupo de las Eliminatorias irán al Repechaje, sumándose cuatro equipos que lleguen desde la Liga de Naciones. Estos 16 países, se enfrentarán en siembras de 4, determinadas por Ranking FIFA y sorteo, cada selección que gane su zona, irá al Mundial, habiendo cuatro cupos por esta vía.

En el repechaje de la UEFA ya están garantizados: República Checa, Albania, Italia, Irlanda y Ucrania. Desde la Liga de Naciones se estarían sumando Irlanda del Norte, Suecia, Gales y Rumania.

Selecciones clasificadas al Repechaje Intercontinental

La República del Congo, contra todo pronóstico, es la más reciente selección clasificada al Repechaje Intercontinental, luego de eliminar en Marruecos, desde el punto penalti, a Nigeria.

En esta competencia ya están confirmadas las selecciones de Bolivia (Conmebol) y Nueva Caledonia (Oceanía). Irak y Emiratos Árabes Unidos definirán el equipo que llegue desde Asia el próximo martes, una serie que se encuentra empatada 1-1. Mientras que desde la Concacaf clasificarán otras dos selecciones.

Estas seis selecciones serán emparejadas en grupos de tres, la mejor ubicada en el Ranking estará como finalista, esperando un ganador entre los otros dos países. Esta repesca entregará dos cupos al Mundial.