James Rodríguez, dentro de los mejores jugadores del Mundial 2026

James Rodriguez jugador de Colombia en el estadio Metropolitano el 24 de Septiembre, ante Boliva en las eliminatorias /Getty Images / Gabriel Aponte

Mientras se disputa la última jornada de las Eliminatorias Europeas y DE Concacaf, siendo estos dos los últimos continentes en finalizar los compromisos correspondientes para clasificar a la Copa del Mundo, las demás zonas tienen listos sus clasificados y los equipos que estarán jugando el repechaje.

Hasta el momento, hay 31 equipos con el boleto asegurado para el Mundial del 2026. Que además es la primera edición en la que participarán 48 naciones y que es organizada en tres países diferentes (Canadá, Estados Unidos y México).

Con este panorama, varias estrellas del fútbol mundial ya tienen un pasaje asegurado, según el listado de en Sports Illustrated Fútbol, en el que hace parte el capitán colombiano, James Rodríguez.

Lista de los mejores jugadores en el Mundial

El listado lo encabeza Leonel Messi, que jugará su sexto mundial con la Albiceleste, selección con la que defenderá el título de la Copa del Mundo, curiosamente cuando se esté jugando esta competición, el astro argentino, cumplirá 39 años.

Portugal, que recientemente acaba de conseguir el cupo al Mundial del 2026, ira con su capitán Cristiano Ronaldo, quien también jugará su sexta edición de la Copa del Mundo, rompiendo récords a los 41 años.

Otro campeón del mundo que estará presente es Kylian Mbappé, considerado por algunos como el mejor delantero del mundo y sin duda uno de los mejores futbolistas del momento, esta será su tercera participación, además a sus 26 ya ha jugado dos finales del mundo.

En el cuarto lugar aparece Mohamed Salah, que regresa al Mundial tras estar ausente en el campeonato del 2022, es la cuota de experiencia de la selección egipcia y podría ser su último Mundial. En la quinta posición, está Vinícius Júnior, con la pentacampeona Brasil, que será dirigida por Carlo Ancelotti, que lo conoce muy bien, desde el Real Madrid y espera llevarlo a su mejor nivel con la selección.

Siguiendo con la nómina estelar aparece, Luka Modrić con Croacia que también clasifico al Mundial. Christian Pulisic enfrentará el desafío con la selección anfitriona, Estados Unidos, liderando una nueva generación. Le sigue Federico Valverde, que llega en plenitud para comandar a Uruguay, siendo una ficha polivalente e importante para el conjunto sudamericano.

En la novena casilla está Achraf Hakimi, con el equipo marroquí que fue la sorpresa del Mundial del 2022 y se espera que tenga una buena presentación en la edición del 2026. En la décima posición, está Moisés Caicedo, el mediocampista del Chelsea que irá con el combinado ecuatoriano.

James Rodríguez en la undécima posición

Doce años después, el capitán de la Selección Colombia, espera volver a ser protagonista de una Copa del Mundo. Luego de ser goleador de Brasil 2014 y obtener el premio Puskás por su anotación ante Uruguay.

En Rusia 2018, James Rodríguez no pudo brillar en todo su esplendor, ya que se lesionó en el último partido de la fase de grupos y fue la gran ausencia en los octavos de final ante Inglaterra, donde la Selección quedo eliminada. Este será su tercer Mundial a sus 34 años y probablemente su último baile con la camiseta amarilla.