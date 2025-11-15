La Selección Colombia enfrentaría a un reconocido rival europeo en fecha FIFA de marzo

La Selección Colombia disputa sus últimos partidos antes de la Copa del Mundo / Getty Images.

La Selección Colombia cierra su 2025 este mes con la disputa de dos partidos amistosos, ambos ante rivales de Oceanía. Con la clasificación al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 ya garantizada, Néstor Lorenzo continúa buscando alternativas en su nómina.

Pensando a futuro, Colombia tendría ya uno de sus próximos rivales definidos. La próxima fecha FIFA será en marzo, donde el combinado nacional estaría midiéndose a rivales europeos, uno de ellos ya estaría definido.

Dicho por su mismo director técnico, la selección de Croacia podría ser el próximo rival del equipo de Néstor Lorenzo. Los croatas representan un reto mayor para la Selección, teniendo en cuenta la calidad de sus jugadores, lo hecho en los Mundiales recientes y que su presencia en la Copa del Mundo ya también está asegurada.

Zlatko Dalic, seleccionador croata, comentó en rueda de prensa sobre los juegos venideros: “El plan es jugar contra Brasil y Colombia, en Orlando y Nueva York. Si nos toca Brasil en el grupo, probablemente no jugaremos un amistoso contra ellos. Pero espero que sean Brasil y Colombia”.

Croacia venció 3-1 a Islas Feroe este viernes, resultado que lo dejó con 19 puntos líder del Grupo L y con su clasificación anticipada al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Néstor Lorenzo manifestó en la rueda de prensa previo a su partido ante Nueva Zelanda que le gustaría enfrentar un rival africano previo a la Copa del Mundo. Este mes también se estará midiendo a Australia; mientras que en octubre goleó 4-0 a México y empató 0-0 con Canadá.