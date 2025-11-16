Pacto Histórico abre mesas de escrutinio en el Atlántico y se desata fuerte debate interno

La reciente decisión del Pacto Histórico de abrir las mesas de escrutinio de la consulta popular realizada en el Atlántico desató un intenso debate al interior del movimiento político. La revisión corresponde al proceso donde se definió la lista a la Cámara de Representantes por el departamento.

Bohórquez respalda la revisión

El concejal Antonio Bohórquez expresó su apoyo total a la apertura de las mesas, asegurando que la medida fortalece la confianza en los resultados y permite aclarar cualquier inquietud surgida tras la consulta.

“Esta es una reclamación que varias candidaturas, incluida la nuestra, han presentado porque lo que buscamos es conocer la verdad electoral. Hoy esa verdad no está clara y existen dudas por situaciones que no cumplen plenamente las reglas de la consulta ni la pureza del voto. Esperamos que, con la apertura de las mesas, se pueda revisar qué ocurrió, verificar el número real de electores y de votos, corregir imprecisiones aritméticas y aclarar por qué aparecen cifras que no coinciden con la realidad”, dijo el concejal.

Santamaría rechaza la decisión

Por el contrario, Jaime Santamaría, quien obtuvo la mayor votación en la consulta interna, rechazó la iniciativa. Según afirmó, esta revisión podría vulnerar el principio de transparencia que, a su juicio, debe regir los procesos electorales dentro del movimiento.

“Ayer apareció una circular sin firma sobre la apertura de mesas en el Atlántico. Rechazo esta actuación porque la Comisión de Escrutinio ha trabajado en secreto, negando información a los candidatos y vulnerando principios de transparencia y derecho a la defensa. Tampoco sabemos quiénes la integran, cuándo ni dónde sesionan, ni cuáles son los mecanismos para participar, como debería ocurrir en cualquier escrutinio regular. Además, allí intervienen la Minga Social Indígena y un movimiento progresista, organizaciones que no participaron en la consulta del 26 de octubre, lo que aumenta las dudas sobre la legitimidad del proceso”, expresó.

Resultados se conocerán en los próximos días

En los próximos días se darán a conocer los resultados oficiales de este proceso de revisión, que podría modificar o ratificar las cifras entregadas inicialmente.