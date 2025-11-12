Piden revisión de resultados por presuntas irregularidades en la consulta del Pacto Histórico

El abogado Raymundo Marenco pidió a la Comisión Escrutadora del Pacto Histórico y a las autoridades electorales competentes una revisión de los resultados de la consulta interna celebrada el pasado 26 de octubre, en la que se escogió la lista a la Cámara de Representantes por el Atlántico.

Según el jurista, se detectaron presuntas irregularidades en al menos 26 mesas de votación, especialmente en los municipios de Puerto Colombia, Galapa, Ponedera y Sabanagrande, donde se habrían presentado resultados “atípicos” que ponen en duda la transparencia del proceso.

“Hay mesas con más votos que votantes”

De acuerdo con Marenco, en varias mesas el número de votos contabilizados supera la capacidad real de sufragantes que podrían participar en una jornada electoral de ocho horas.

“Y eso tiene como consecuencia una irregularidad sustancial, porque se ha malinterpretado que el Registrador Nacional impartió la orden de mantener abiertas las mesas de votación. Eso es imposible, eso no se puede hacer. ¿Y qué produjo eso como consecuencia? Que en algunas mesas aparezcan hasta 800 votos. Si lo calculamos dentro de una jornada normal, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, significaría que una persona votó cada 30 segundos, de manera ininterrumpida durante todo el día. Eso no es posible. Situaciones como esa se presentaron en Puerto Colombia, Galapa, Sabanalarga y otros municipios del Atlántico. Sobre esa base se está presentando la reclamación, porque además hubo reportes de la Registraduría sobre votaciones registradas a las 9 y 10 de la noche, e incluso un caso particular al día siguiente. Más aún, en una declaración ante un medio de comunicación, el candidato Santa María manifestó que votó a las ocho y media de la noche en un puesto de Puerto Colombia. Toda esa serie de irregularidades rompe el equilibrio y el principio de igualdad que deben preservarse durante la jornada electoral”, resaltó el abogado.

El informe que presentó también advierte errores de sumatoria, casillas sin diligenciar y discrepancias entre los votos en urna y los reportados en los formularios oficiales (E-14). Además, señala que varias de las mesas cuestionadas fueron reportadas después de las 8:00 de la noche, hora en la que el escrutinio ya debía haber concluido.

“Sí, hay tachones, borrones y una mala gestión al llenar los formularios E-14 con base en los E-11. Se sumaron votos anulados y no hubo una contabilización clara. Normalmente en unas elecciones hay tendencias que se sostienen, pero esta vez no ocurrió así. A las 8 de la noche, Antonio Bohórquez tenía una ventaja de unos 5.000 votos sobre Santamaría, y al día siguiente amaneció en tercer lugar. Todo esto, producto de una mala interpretación de lo dicho por el Registrador”, explicó.

Mesas y municipios bajo observación

Entre las mesas señaladas por presuntas irregularidades se encuentran:

Puerto Colombia: Instituciones Francisco Javier Cisneros, María Mancilla Sánchez, Eustorgio Salgar, San Nicolás de Tolentino y Turística Simón Bolívar.

Instituciones Francisco Javier Cisneros, María Mancilla Sánchez, Eustorgio Salgar, San Nicolás de Tolentino y Turística Simón Bolívar. Galapa: Francisco de Paula Santander, María Auxiliadora y Megacolegio Mundo Feliz.

Francisco de Paula Santander, María Auxiliadora y Megacolegio Mundo Feliz. Ponedera: Institución Técnica Comercial (mesas 1, 2 y 3).

Institución Técnica Comercial (mesas 1, 2 y 3). Sabanagrande: SENA San José y Escuela Normal Superior Nuestra Señora de Fátima.

Se ampliará la solicitud ante organismos de control

Marenco, quien también fue candidato a la Gobernación del Atlántico, indicó que está a la espera de obtener los formularios E-14 de Soledad, Malambo y Sabanalarga, con el fin de ampliar las evidencias y sustentar formalmente su solicitud ante la Comisión Nacional Electoral del Pacto Histórico y los organismos de control competentes.