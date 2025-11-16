“El Presidente Petro debe asumir las consecuencias políticas” por el asesinato de los siete menores

Nedellín

La Corporación Región, que trabaja en el departamento en la promoción de los derechos humanos, repudió la muerte de los siete menores en el departamento del Guaviare y el accionar de los grupos armados al reclutar, vincular y utilizar menores en una situación que para ellos es claramente un crimen de guerra.

También critican que el Estado no haya protegido a los menores de estos territorios y evitado que hayan sido reclutados: “Condenamos la ejecución de una operación militar que no atendió a los principios de humanidad, precaución, proporcionalidad, necesidad militar e interés superior de la niñez, así como las justificaciones proferidas por el Presidente de la República sobre este lamentable hecho”, dice una aparte del comunicado.

En este punto exige a las autoridades competentes que la investigación sobre este bombardeo se acelere para que se establezcan responsables penales y que el presidente Gustavo Petro y el Gobierno Nacional que él encabeza asuman las consecuencias políticas por el asesinato de estos menores de edad en un campamento de cabecilla criminal de las disidencias de “Iván Mordisco”.

Finalmente, enviaron un abrazo solidario a las familias que padecen el reclutamiento forzado de los menores y la muerte de estos “a manos del Estado”.