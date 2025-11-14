Los bombardeos son un instrumento del que no puede renunciar la institucionalidad: gobernador Rendón

Antioquia

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se refirió a la decisión del gobierno nacional de reanudar los bombardeos contra los grupos ilegales, en este caso contra las estructuras de Iván Mordisco. Manifestó que es una herramienta contundente para contrarrestar el accionar de estas organizaciones.

El gobernante reconoció que esa alternativa ofensiva es un tema que genera alguna resistencia por los daños colaterales que pueda generar, pero insiste en que es una herramienta efectiva en la lucha contra el narcotráfico y los campamentos de los ilegales. El mandatario insistió en que la fuerza de ese tipo debe ser contra todos los grupos.

“Hay que combatir al Clan del Golfo, hay que combatir con mucha fiereza a las FARC, al ELN, y los bombardeos son un instrumento del que no se puede renunciar la institucionalidad. Sabemos que eso infortunadamente tiene mucha discusión, pero es el uso legítimo de la fuerza que puede ejercer el Estado colombiano, precisamente para proteger a todos los ciudadanos”.

Aunque recordemos que para que las fuerzas militares autoricen un bombardeo en alguna zona se deben cumplir algunos requisitos, entre ellos, que no haya población civil cercana como caseríos, que no exista riesgo de daños colaterales y tampoco civiles en los campamentos.