Congresista Katherine Miranda presentará moción de censura contra el ministro de defensa

La congresista Katherine Miranda anunció que el próximo martes radicará una moción de censura contra el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, tras el bombardeo realizado en zona rural del Guaviare contra las disidencias de Iván Mordisco.

La decisión llega en medio de una fuerte controversia nacional por la muerte de siete menores de edad que estaban en el lugar al momento de la operación militar.

Miranda afirmó que el país no puede “normalizar” este tipo de acciones, señalando que el Ministerio de Defensa debe responder políticamente por las consecuencias de la operación.

@Karen26guerrero… pic.twitter.com/bqQkF6dGTr — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 15, 2025

Por su parte, el presidente Gustavo Petro, mediante su cuenta de X aseguró que el bombardeo, que cobró la vida de los menores, “no es un crimen de guerra”.

Lo anterior se da cuando el presidente Petro, le respondió a la senadora y precandidata presidencial, María Fernanda Cabal, que, también mediante un trino, le recordó las críticas que el hoy mandatario, hizo en el 2019 sobre un operativo similar bajo el gobierno de Iván Duque.

#POLÍTICA | El presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de X, aseguró que el bombardeo contra las disidencias de Iván Mordisco, en el que murieron siete menores, no es un crimen de guerra.



pic.twitter.com/PBDF5Go1Os — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 15, 2025

¿Qué es una moción de censura?

Una moción de censura es un mecanismo de control político mediante el cual un órgano legislativo puede exigir la renuncia de un ministro u otro alto funcionario del gobierno cuando considera que su gestión ha sido inadecuada, irregular o contraria al interés público.

Su objetivo es garantizar la responsabilidad política y el equilibrio de poderes dentro del Estado.