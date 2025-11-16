“Crímenes inaceptables que claman justicia”: Francia por muerte de menores en bombardeo en Guaviare

Colombia

A través de su cuenta de X, la vicepresidenta Francia Márquez se refirió a la muerte de 7 menores de edad en medio de un bombardeo de las Fuerzas Militares en el Guaviare. Distintos sectores políticos han criticado al Gobierno Petro, que repudiaba estos hechos cuando era oposición.

“Mis oraciones y mis pensamientos están con las familias de las víctimas que hoy enlutan a nuestra nación. Manifiesto mi profunda tristeza y mi solidaridad. Expreso mi más enérgico rechazo al reclutamiento y uso de niños, niñas y adolescentes en el conflicto”, comenzó señalando la funcionaria.

Para Márquez estos casos de reclutamiento “son crímenes inaceptables que claman justicia. Los grupos ilegales se los llevan con engaños y promesas falsas; es la obligación del Estado condenar esta violencia y protegerles. Es nuestro deber redoblar esfuerzos para blindar a nuestra niñez frente a la barbarie, y garantizar que se haga justicia”.

La vicepresidenta hizo un “llamado a toda la sociedad colombiana para decir ‘no más’ a la violencia que destruye a nuestros niños, niñas y jóvenes. No más reclutamiento, no más dolor”.

Y concluyó señalando que “debemos seguir trabajando de manera incansablemente para proteger a nuestra niñez y construir un futuro donde la paz y la dignidad sean posibles para todas las familias colombianas”.